Berat Badan Dede Sunandar Perlahan Menurun Usai Infeksi Paru-Paru

JAKARTA - Dede Sunandar didiagnosa dokter mengidap infeksi paru-paru. Kini berat badannya perlahan-lahan mengalami penurunan.

Penurunan berat badan itu diduga berawal dari infeksi paru-paru yang dialaminya, diakibatkan oleh keseringan merokok dan uapan asap ketika sempat bekerja di sebuah restoran, sebelum terjun ke dunia hiburan.

"Badannya kurus karena kemarin tuh susah tidur dan susah makan mungkin itu kali ya," ucap Dede Sunandar saat ditemui di MNC Studios di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat Kamis (7/3/2024).

Dede saat ini dirinya tengah fokus pada kesembuhannya. Dirinya rutin mengonsumsi obat-obatan, sesuai dengan anjuran dari pihak dokter.

Selama pengobatan, pria asal Ciamis Jawa Barat ini seringkali diingatkan ibunya untuk rutin mengonsumsi obat-obatan tersebut.

"Terutama Mama maksudnya obatnya diminum rutin dan nggak diminum pun sering diingatkan tetapi kadang-kadang sering lupa makanya kalau lihat obat langsung diminum," jelas Dede.

"Makanya setiap hari 3 biji dan diminum semua kan sebelum makan makanya sudah disiapin dan Mama sih pertama kali kaget kalau misalkan nggak diminum balik lagi. Jadi lagi rutin-rutinnya kemarin udah agak enak ditinggalin, tetapi sekarang agak mendingan tapi tetap diminum walaupun efeknya ngantuk dan mageran," lanjutnya.