HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dede Sunandar Bicara Soal Keharmonisan Keluarga Lantaran Jarang Posting Foto Bersama Istri

Selvianus , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |02:30 WIB
Dede Sunandar Bicara Soal Keharmonisan Keluarga Lantaran Jarang Posting Foto Bersama Istri
Dede Sunandar bicara keharmonisan rumah tangga (Foto: Instagram/dede_sunandar)
A
A
A

JAKARTA - Rumah tangga Dede Sunandar dengan Karen Hertatum yang telah dibina selama sembilan tahun lamanya sering kali disebut tidak harmonis. Hal tersebut terjadi lantaran Dede jarang memposting momen kebersamaannya dengan sang istri.

Saat ditanya soal dirinya yang jarang mengunggah momen bersama istri, Dede pun beralasan bahwa istrinya sedikit kurang percaya diri saat berada di depan kamera. Ditambah lagi, adanya kesibukan lain, sehingga mereka posting foto bersama.

"Dibilang nggak harmonis gimana-nya mungkin jarang ekspos istri aku tuh nggak suka sama kamera jadi kadang rada maluan," ujar Dede Sunandar saat ditemui di MNC Studios di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu.

"Tetapi kita saling ngobrol, saling sayang dan saling support intinya gitu dan saling ngejagain anak-anak juga," tambah Dede.

Dede Sunandar (Selvianus)

Dede Sunandar bicara keharmonisan rumah tangga (Foto: Selvianus/MPI)

Kendati begitu, Dede tak menampik bahwa perjalanan rumah tangganya tidak selalu berjalan mulus. Namun, ia menegaskan jika rumah tangganya sampai saat ini masih tetap harmonis.

Bahkan untuk menjaga keharmonisan, Dede pun seringkali menceritakan proses syuting di lokasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman satu sama lain.

"Terganggu pastilah cuma yaudah kita yang jalanin sih kayak gitu aja mungkin omongan orang lain kan banyak juga ya, perceraian kayak gitu alhamdulilah masih baik-baik aja sih," ucap Dede Sunandar.

"Paling aku jelasin memang lawan-lawan mainnya cantik tapi tetap cantik kamu cuma kan kadang-kadang 'bohong aja lau' namanya kan nggak bisa pungkiri dilokasi ibaratnya ngelirik doang mau diapain kan, nggak bakal mau juga lah sama aku," lanjutnya.

Halaman:
1 2
