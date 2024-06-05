Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ini yang Diinginkan Arina Winarno dari Kasus Dugaan Penggelapan yang Menyeret Tiko Aryawardhana

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |13:37 WIB
Ini yang Diinginkan Arina Winarno dari Kasus Dugaan Penggelapan yang Menyeret Tiko Aryawardhana
Ini yang diinginkan Arina Winarto dari kasus dugaan penggelapan yang menyeret Tiko Aryawardana (Foto: Instagram/tikoaryawardhana)
A
A
A

JAKARTA - Kuasa hukum Arina Winarto (AW), Leo Siregar, menyebut jika kliennya tak menuntut uang ganti rugi kepada suami Bunga Citra Lestari, Tiko Aryawardhana (TA). Diketahui, Tiko dilaporkan oleh Arina atas kasus dugaan penggelapan senilai Rp6,9 miliar pada 2022.

Leo menjelaskan kalau kasus tersebut tidak mengharuskan terlapor untuk membayar ganti rugi. Adapun konsekuensi hukumnya merujuk pada kurungan penjara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 374 KUHP.

"Pasal 374 KUHP penggelapan dengan jabatan. Ancaman hukuman maksimal lima tahun," ujar Leo Siregar kepada wartawan melalui zoom belum lama ini.

"Kalau berdasar hukum pidana nggak ada yang harus ganti rugi. Konsekuensi membayar tidak ada. Jadi hukumannya kurungan," sambungnya.

Arina Winarto dan Tiko Aryawardhana

Ini yang diinginkan Arina Winarto dari kasus dugaan penggelapan yang menyeret Tiko Aryawardana (Foto: Instagram/tikoaryawardhana)

Lebih jauh, Leo menuturkan jika kasus ini bukan termasuk pidana umum. Sehingga, butuh proses audit dari pihak kepolisian untuk mengetahui aliran dana yang diduga digelapkan terlapor.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/33/3054428/bcl_dan_tiko_aryawardhana-7oC9_large.jpg
Perut BCL Jadi Sorotan saat Unggah Foto Bareng Tiko Aryawardhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/33/3045396/tiko_aryawardhana-UhgR_large.jpg
Tiko Aryawardhana Buka Pintu Damai dengan Mantan Istri, Asal Tanpa Syarat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/33/3045230/tiko_aryawardhana-ChgU_large.jpg
Pekan Depan Tiko Aryawardhana Dipastikan Bakal Hadir Memenuhi Panggilan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/33/3045113/tiko_aryawardhana-oeF0_large.jpg
Absen Lagi, Polisi Tunda Pemeriksaan Tiko Aryawardhana hingga 12 Agustus 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/33/3041057/tiko_aryawardhana-vZ9u_large.jpg
Tiko Aryawardhana Laporkan Balik Mantan Istri ke Polda Atas Dugaan Pelanggaran ITE
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/33/3038831/tiko_dan_bcl-5tJo_large.jpg
Polisi Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Suami BCL Rabu Depan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement