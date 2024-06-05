Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pihak Arina Winarto Pastikan Kasus Dugaan Penggelapan Tiko Aryawardhana Tak Berkaitan dengan Rumah Tangga

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |13:26 WIB
Pihak Arina Winarto Pastikan Kasus Dugaan Penggelapan Tiko Aryawardhana Tak Berkaitan dengan Rumah Tangga
Pihak Arina Winarto pastikan kasus dugaan penggelapan Tiko Aryawardhana tak berkaitan dengan rumah tangga (Foto: Instagram/tikoaryawardhana)
A
A
A

JAKARTA - Kasus dugaan penggelapan uang senilai Rp6,9 miliar yang menyeret Tiko Aryawardhana kembali menjadi perbincangan publik. Diketahui, sosok yang melaporkan dugaan penggelapan dana suami Bunga Citra Lestari itu adalah mantan istrinya sendiri bernama Arina Winarto (AW).

Arina melalui kuasa hukumnya, Leo Siregar, menjelaskan jika kasus tersebut sudah berjalan sejak 2022 lalu.

Sebagai pelapor, Arina bahkan sudah menjalani proses pemeriksaan awal alias BAP. Leo juga menyebut kalau Tiko Aryawardhana (TA) juga sudah dipanggil pihak kepolisian.

Hanya saja, dia tidak mengingat kapan TA terakhir menjalani pemeriksaan atas laporan kliennya.

"Pemeriksaan dari tahun 2022. Kalau TA sendiri saya kurang tahu kapan waktu itu," kata Leo Siregar kepada wartawan melalui zoom belum lama ini.

BCL dan Tiko Aryawardhana

Pihak Arina Winarto pastikan kasus dugaan penggelapan Tiko Aryawardhana tak berkaitan dengan rumah tangga (Foto: Instagram/tikoaryawardhana)

"Kita tinggal nunggu dari kepolisian tindak lanjut selanjutnya. Setelah perkara ini naik sidik seharusnya polisi punya agenda-agenda yang kami yakin sekali polres jakarta selatan akan obyektif transparan melihat perkara ini secara terbuka," sambungnya.

Leo kemudian menanggapi pertanyaan publik soal alasan kliennya melaporkan TA. Sebab, beredar kabar jika kasus ini berkaitan dengan perceraian antara kliennya dan TA.

"Teman-teman saya bukan lawyer yang handle kasus perceraian AW dan TA jadi saya tidak bisa menjawab tentang itu mohon maaf," ujar Leo.

Meski enggan berkomentar banyak, Leo memastikan jika kasus ini tak ada hubungannya dengan masalah pribadi kedua pihak.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/33/3054428/bcl_dan_tiko_aryawardhana-7oC9_large.jpg
Perut BCL Jadi Sorotan saat Unggah Foto Bareng Tiko Aryawardhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/33/3045396/tiko_aryawardhana-UhgR_large.jpg
Tiko Aryawardhana Buka Pintu Damai dengan Mantan Istri, Asal Tanpa Syarat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/33/3045230/tiko_aryawardhana-ChgU_large.jpg
Pekan Depan Tiko Aryawardhana Dipastikan Bakal Hadir Memenuhi Panggilan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/33/3045113/tiko_aryawardhana-oeF0_large.jpg
Absen Lagi, Polisi Tunda Pemeriksaan Tiko Aryawardhana hingga 12 Agustus 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/33/3041057/tiko_aryawardhana-vZ9u_large.jpg
Tiko Aryawardhana Laporkan Balik Mantan Istri ke Polda Atas Dugaan Pelanggaran ITE
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/33/3038831/tiko_dan_bcl-5tJo_large.jpg
Polisi Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Suami BCL Rabu Depan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement