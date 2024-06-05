Pihak Arina Winarto Pastikan Kasus Dugaan Penggelapan Tiko Aryawardhana Tak Berkaitan dengan Rumah Tangga

JAKARTA - Kasus dugaan penggelapan uang senilai Rp6,9 miliar yang menyeret Tiko Aryawardhana kembali menjadi perbincangan publik. Diketahui, sosok yang melaporkan dugaan penggelapan dana suami Bunga Citra Lestari itu adalah mantan istrinya sendiri bernama Arina Winarto (AW).

Arina melalui kuasa hukumnya, Leo Siregar, menjelaskan jika kasus tersebut sudah berjalan sejak 2022 lalu.

Sebagai pelapor, Arina bahkan sudah menjalani proses pemeriksaan awal alias BAP. Leo juga menyebut kalau Tiko Aryawardhana (TA) juga sudah dipanggil pihak kepolisian.

Hanya saja, dia tidak mengingat kapan TA terakhir menjalani pemeriksaan atas laporan kliennya.

"Pemeriksaan dari tahun 2022. Kalau TA sendiri saya kurang tahu kapan waktu itu," kata Leo Siregar kepada wartawan melalui zoom belum lama ini.

"Kita tinggal nunggu dari kepolisian tindak lanjut selanjutnya. Setelah perkara ini naik sidik seharusnya polisi punya agenda-agenda yang kami yakin sekali polres jakarta selatan akan obyektif transparan melihat perkara ini secara terbuka," sambungnya.

Leo kemudian menanggapi pertanyaan publik soal alasan kliennya melaporkan TA. Sebab, beredar kabar jika kasus ini berkaitan dengan perceraian antara kliennya dan TA.

"Teman-teman saya bukan lawyer yang handle kasus perceraian AW dan TA jadi saya tidak bisa menjawab tentang itu mohon maaf," ujar Leo.

Meski enggan berkomentar banyak, Leo memastikan jika kasus ini tak ada hubungannya dengan masalah pribadi kedua pihak.