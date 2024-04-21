Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Celine Evangelista Berangkatkan Karyawan Umrah, Warganet: MasyaAllah

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |17:02 WIB
Celine Evangelista Berangkatkan Karyawan Umrah, Warganet: <i>MasyaAllah</i>
Celine Evangelista berangkatkan karyawannya umrah gratis. (Foto: Instagram/@celine_evangelista)
A
A
A

JAKARTA - Celine Evangelista kembali menuai pujian warganet setelah memberangkatkan karyawannya umrah secara cuma-cuma. Kebaikan hati ibu empat anak itu kemudian diungkapkan salah satu make-up artisnya. 

"Terima kasih banyak kepada ibu Celine Evangelista yang sudah memberikan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Hadiah yang paling indah kami terima bisa pergi ke Baitullah," ujar MUA sang aktris @mak_ekatommy seperti dikutip pada Minggu (21/4/2024). 

Dalam foto lain yang diunggah sang MUA, terlihat karyawan membentangkan banner dengan foto Celine Evangelista dan tulisan: "Assalamualaikum wr.wb kami ucapkan terimakasih kepada ibu Celine Evangelista sudah memberangkatkan kami ke Tanah Suci."

Mengetahui unggahan para karyawannya tersebut, mantan istri Stefan William itu tampak memberikan doa agar ibadah umrah mereka dilancarkan. "Semoga sehat selalu semuanya dilancarkan ibadahnya Aamiin," kata sang aktris. 

Celine Evangelista berangkatkan karyawannya umrah gratis. (Foto: Instagram/@mak_ekatommy)

Celine Evangelista berangkatkan karyawannya umrah gratis. (Foto: Instagram/@mak_ekatommy)

Unggahan @mak_ekatommy tersebut pun ramai dikomentari warganet yang berharap ibadah umrah karyawan Celine Evangelista bisa berjalan lancar. "Mak Eka lancar ibadahnya yaa," ujar akun @ramaozzillo_official di kolom komentar.

"Masya Allah Tabarakallahu alhamdulilah. Lancar-lancar ya mak dan semuanya yang sedang menjalankan ibadah umrah. Sehat-sehat juga untuk @celine_evagelista si cantik dan baik hati yang telah mensponsori," ujar akun @ekky_luvlybe.*

(SIS)

