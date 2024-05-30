Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Celine Evangelista Kepergok Temani Anji Manggung di Surabaya

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |09:35 WIB
Celine Evangelista Kepergok Temani Anji Manggung di Surabaya
Celine Evangelista kepergok temani Anji manggung di Surabaya (Foto: Instagram/celine_evangelista)
A
A
A

JAKARTA - Celine Evangelista baru-baru ini kepergok menemani Anji yang tengah manggung di tengah proses perceraiannya dengan Wina Natalia. Momen Celine menemani Anji manggung di Surabaya, Jawa Timur bahkan terungkap lewat unggahan video di akun Instagram @lambe_turah, Rabu 29 Mei malam.

Dalam video tersebut, Anji terlihat menghampiri Celine yang duduk di deretan penonton. Tak lama, Anji pun mengajak mantan istri Stefan William itu untuk bernyanyi bersama.

Sontak saja, video tersebut langsung ramai dikomentari oleh netizen. Akan tetapi, mereka banyak yang menduga bahwa kedekatan Anji dan Celine hanya sekedar gimmick semata.

"Ga gimmick ga makan. Cantik tp ga ada bakat seni yg bs dikembangin. Makanya gimmick trs," ujar arieflon***.

Celine Evangelista dan Anji

Celine Evangelista kepergok temani Anji manggung di Surabaya (Foto: Instagram/celine_evangelista)

"Makin kesini makin makin ya Mba yg satu itu Gimikkk ya itu bkn ilfiil," kata widya***.

Halaman:
1 2
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/31/33/3127418/celine_evangelista-piu0_large.jpg
Celine Evangelista Rayakan Lebaran di Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3127035/celine_evangelista-p2Bx_large.jpeg
3 Poin Klarifikasi Celine Evangelista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3126998/celine_evangelista-3BId_large.jpg
Celine Evangelista Klarifikasi Isu Jadi Istri Kelima Jaksa Agung: Itu Semua Fitnah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/33/3123792/celine_evangelista-YdCi_large.jpeg
Diterpa Fitnah, Celine Evangelista: Ya Allah, Ujian Hijrahnya Jangan Terlalu Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123334/celine_evangelista-ROk2_large.jpg
Celine Evangelista Batasi Pekerjaan demi Fokus Perdalam Agama Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123121/celine_evangelista-zv7h_large.jpg
Celine Evangelista Tegaskan Keputusan Menjadi Mualaf Bukan karena Pernikahan
