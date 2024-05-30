Celine Evangelista Kepergok Temani Anji Manggung di Surabaya

JAKARTA - Celine Evangelista baru-baru ini kepergok menemani Anji yang tengah manggung di tengah proses perceraiannya dengan Wina Natalia. Momen Celine menemani Anji manggung di Surabaya, Jawa Timur bahkan terungkap lewat unggahan video di akun Instagram @lambe_turah, Rabu 29 Mei malam.

Dalam video tersebut, Anji terlihat menghampiri Celine yang duduk di deretan penonton. Tak lama, Anji pun mengajak mantan istri Stefan William itu untuk bernyanyi bersama.

Sontak saja, video tersebut langsung ramai dikomentari oleh netizen. Akan tetapi, mereka banyak yang menduga bahwa kedekatan Anji dan Celine hanya sekedar gimmick semata.

"Ga gimmick ga makan. Cantik tp ga ada bakat seni yg bs dikembangin. Makanya gimmick trs," ujar arieflon***.

Celine Evangelista kepergok temani Anji manggung di Surabaya (Foto: Instagram/celine_evangelista)

"Makin kesini makin makin ya Mba yg satu itu Gimikkk ya itu bkn ilfiil," kata widya***.