Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ibnu Jamil Bangga Masuk Nominasi Komentator Terpopuler ISEA

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |01:01 WIB
Ibnu Jamil Bangga Masuk Nominasi Komentator Terpopuler ISEA
Ibnu Jamil masuk nominasi Indonesian Sports and Entertainment Awards 2024 (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Ibnu Jamil menjadi salah satu dari enam nominasi yang terpilih dalam kategori Komentator Terpopuler di ajang Indonesian Sports and Entertainment Awards 2024.

Ibnu Jamil merasa terhormat bisa bersanding dengan 5 nominasi lainnya yang nama-namanya sudah tak asing lagi di dunia olahraga sebagai komentator, seperti Fadly Flo, Hadi Gunawan (Ahay), Kusnaeni, Valentino Simanjuntak (Jebret). Bahkan, ada Yuni Kartika yang merupakan mantan atlet bulutangkis.

"Jujur ya semuanya berat, semuanya layak jadi pemenang. Buat saya sendiri masuk nominasi aja udah jadi penghargaan luar biasa," ujar Ibnu Jamil dalam konferensi pers ISEA, Senin (3/6/2024).

Ibnu Jamil Bangga Masuk Nominasi Komentator Terpopuler ISEA

Terpilih sebagai nominasi membuat Ibnu Jamil semakin terpacu untuk terus berkecimpung di dunia olahraga. Meski bukan sebagai atlet, hanya berangkat dari kecintaannya terhadap dunia olahraga, Ibnu Jamil akan berupaya untuk terus berkontribusi.

"Ini jadi salah satu penyemangat saya untuk tetap berada di dunia olahraga. Meskipun saya cuma penikmat, pecinta olahraga tapi ini jadi salah satu upaya memajukan olahraga," sambungnya.

Ibnu Jamil pun menilai bahwa ISEA ini bukan hanya sebagai ajang apresiasi untuk insan olahraga dan artis yang menggiatkan olahraga. Melainkan pula sebagai wadah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa olahraga bukan hanya bicara soal pertandingan dan prestasi melainkan bisa dikemas menjadi sebuah hiburan.

"ISEA ini menjadi salah satu bentuk untuk menciptakan ekosistem olahraga yang baik, bukan hanya pertandingan tapi juga menghibur," pungkasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180137/microdrama_rcti-eqdK_large.jpg
13 Microdrama Seru RCTI+ dengan Cerita Unik dan Penuh Kejutan, Tayang Setiap Senin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/598/3141368/rcti_plus-OHn2_large.jpeg
RCTI+ Luncurkan Deretan Drama Pendek Penuh Emosi untuk Perempuan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/598/3140854/sinetron_gober_parijs_van_java-70qL_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Gober Parijs Van Java Episode 22
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/598/3136768/indonesian_drama_series_award_2025-IJy3_large.jpeg
Indonesian Drama Series Award 2025 Segera Digelar, Siap Hadirkan 13 Nominasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/598/3135014/original_series_vision-RieA_large.jpg
Sinopsis Original Series Vision+ di RCTI Have a Nice Date Episode 3:  Natasha Kencani Crazy Rich Milenial!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/598/3130311/masterchef-36fz_large.jpeg
Nasi Liwet Sesawahan Tim Hijau Menang Challenge, Ayam Tim Ungu Tidak Matang! 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement