Ibnu Jamil Bangga Masuk Nominasi Komentator Terpopuler ISEA

JAKARTA - Ibnu Jamil menjadi salah satu dari enam nominasi yang terpilih dalam kategori Komentator Terpopuler di ajang Indonesian Sports and Entertainment Awards 2024.

Ibnu Jamil merasa terhormat bisa bersanding dengan 5 nominasi lainnya yang nama-namanya sudah tak asing lagi di dunia olahraga sebagai komentator, seperti Fadly Flo, Hadi Gunawan (Ahay), Kusnaeni, Valentino Simanjuntak (Jebret). Bahkan, ada Yuni Kartika yang merupakan mantan atlet bulutangkis.

"Jujur ya semuanya berat, semuanya layak jadi pemenang. Buat saya sendiri masuk nominasi aja udah jadi penghargaan luar biasa," ujar Ibnu Jamil dalam konferensi pers ISEA, Senin (3/6/2024).

Terpilih sebagai nominasi membuat Ibnu Jamil semakin terpacu untuk terus berkecimpung di dunia olahraga. Meski bukan sebagai atlet, hanya berangkat dari kecintaannya terhadap dunia olahraga, Ibnu Jamil akan berupaya untuk terus berkontribusi.

"Ini jadi salah satu penyemangat saya untuk tetap berada di dunia olahraga. Meskipun saya cuma penikmat, pecinta olahraga tapi ini jadi salah satu upaya memajukan olahraga," sambungnya.

Ibnu Jamil pun menilai bahwa ISEA ini bukan hanya sebagai ajang apresiasi untuk insan olahraga dan artis yang menggiatkan olahraga. Melainkan pula sebagai wadah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa olahraga bukan hanya bicara soal pertandingan dan prestasi melainkan bisa dikemas menjadi sebuah hiburan.

"ISEA ini menjadi salah satu bentuk untuk menciptakan ekosistem olahraga yang baik, bukan hanya pertandingan tapi juga menghibur," pungkasnya.