Anggi Marito Dihujat Usai Ketahuan Minum Kopi Pro Israel

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |16:35 WIB
Anggi Marito Dihujat Usai Ketahuan Minum Kopi Pro Israel
Anggi Marito dihujat usai ketahuan minum kopi pro Israel (Foto: Instagram/anggimarito)
JAKARTA - Anggi Marito mendadak jramai dihujat oleh netizen. Pasalnya, pelantun 'Tak Segampang Itu' kedapatan mengonsumsi kopi produk pro Israel.

Momen itu terlihat saat Anggi menemani sang suami, Kenji Ganessha berolahraga. Lewat Insta Story, @kenjiganessha, Anggi yang tengah berbadan dua tengah duduk sembari menggenggam gelas kopi tersebut.

“Lari ditemenin istri,” tulis Kenji.

Sayangnya, Insta Story itu nampaknya dihapus oleh Kenji. Namun, unggahannya terlanjur viral dan jadi sorotan netizen di media sosial, X.

Akun @tanyakanrl pun juga mengunggah ulang IG Story Kenji dan mengajak netizen juga ikut menyoroti fenomena itu.

Anggi Marito

Anggi Marito dihujat usai ketahuan minum kopi pro Israel (Foto: Instagram/kenjiganessha)

“Yuu jangan standar ganda buat boycott artis,” tulis akun itu.

Momen netizen melihat Anggi Marito minum kopi dari produk pro Israel ini sontak membuat netizen geram. Warganet seolah heran mengapa masih banyak public figure yang membeli produk boikot tersebut.

“Masih banyak yah artis Indo tone deaf,” kata akun @an********.

“Banyak loh sekarang kopi-kopi yang gak brand Zionis,” tulis @ki*********.

