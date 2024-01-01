Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Suami Anggi Marito Pajang Foto di Kokpit, Netizen Ramai Beri Nasihat

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |18:05 WIB
Suami Anggi Marito Pajang Foto di Kokpit, Netizen Ramai Beri Nasihat
Suami Anggi Martio dnasehati netizen usai pajang foto di kokpit (Foto: Instagram/anggimarito)
A
A
A

JAKARTA - Suami Anggi Marito mendadak mendapatkan banyak komentar di akun Instagramnya. Pasalnya, Kenji Ganesha baru-baru ini mengunggah foto dirinya saat berada di kokpit.

Potret itu memerlihatkan Kenji yang tengah menjalani profesinya sebagai seorang pilot dan tengah mengemudikan pesawat. Suami Anggi ini pun nampak gagah dan berkarisma dalam postingan itu.

“Menuju tutup tahun 2023, banyak bersyukur atas semua berkat Tuhan,” tulis Kenji, dikutip Senin (1/1/2024).

Alih-alih mendapat pujian, Kenji justru banjir nasehat dari warganet karena profesinya sebagai seorang pilot.

Suami Anggi Marito

Suami Anggi Martio dnasehati netizen usai pajang foto di kokpit (Foto: Instagram/kenjiganessha)


Bukan tanpa sebab, pasalnya baru-baru ini muncul kabar perselingkuhan yang terjadi dalam rumah tangga TikTokers Ira Nandha dengan Elmer Syaherman. Suaminya yang diketahui merupakan seorang pilot, diduga selingkuh dengan seorang pramugari.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/33/3030986/anggi_marito_dan_kenji_ganessha-X7I5_large.jpg
Anggi Marito Melahirkan Anak Pertama, Kenji Ganessha: Cantikmu Ngalahin Mamamu Nak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016758/anggi-marito-dihujat-usai-ketahuan-minum-kopi-pro-israel-93otIcyy2j.jpg
Anggi Marito Dihujat Usai Ketahuan Minum Kopi Pro Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/33/2994088/melitha-sidabutar-meninggal-dunia-anggi-marito-rest-in-love-eda-sayang-h4dMtGaE28.jpg
Melitha Sidabutar Meninggal Dunia, Anggi Marito: Rest In Love Eda Sayang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/03/205/2978333/anggi-marito-ungkap-ketidaknyamanan-gegara-perilaku-penonton-di-konser-taylor-swift-ejXZIFuJn2.jpg
Anggi Marito Ungkap Ketidaknyamanan Gegara Perilaku Penonton di Konser Taylor Swift
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/24/33/2944306/anggi-marito-hamil-anak-pertama-kado-terindah-jelang-natal-dJKMdEq8vh.jpg
Anggi Marito Hamil Anak Pertama: Kado Terindah Jelang Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/01/205/2930534/anggi-marito-bangga-raih-predikat-radar-artist-of-year-di-spotify-wrapped-2023-8U7hnWbgZP.jpg
Anggi Marito Bangga Raih Predikat RADAR Artist of Year di Spotify Wrapped 2023
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement