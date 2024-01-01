Suami Anggi Marito Pajang Foto di Kokpit, Netizen Ramai Beri Nasihat

JAKARTA - Suami Anggi Marito mendadak mendapatkan banyak komentar di akun Instagramnya. Pasalnya, Kenji Ganesha baru-baru ini mengunggah foto dirinya saat berada di kokpit.

Potret itu memerlihatkan Kenji yang tengah menjalani profesinya sebagai seorang pilot dan tengah mengemudikan pesawat. Suami Anggi ini pun nampak gagah dan berkarisma dalam postingan itu.

“Menuju tutup tahun 2023, banyak bersyukur atas semua berkat Tuhan,” tulis Kenji, dikutip Senin (1/1/2024).

Alih-alih mendapat pujian, Kenji justru banjir nasehat dari warganet karena profesinya sebagai seorang pilot.

Suami Anggi Martio dnasehati netizen usai pajang foto di kokpit (Foto: Instagram/kenjiganessha)





Bukan tanpa sebab, pasalnya baru-baru ini muncul kabar perselingkuhan yang terjadi dalam rumah tangga TikTokers Ira Nandha dengan Elmer Syaherman. Suaminya yang diketahui merupakan seorang pilot, diduga selingkuh dengan seorang pramugari.