Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Melitha Sidabutar Meninggal Dunia, Anggi Marito: Rest In Love Eda Sayang

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |18:05 WIB
Melitha Sidabutar Meninggal Dunia, Anggi Marito: Rest In Love Eda Sayang
Anggi Marito ucapkan belasungkawa atas meninggalnya Melitha Sidabutar (Foto: Instagram/anggimarito)
A
A
A

JAKARTA - Anggi Marito menyampaikan pesan belasungkawa atas kepergian Melitha Sidabutar. Diketahui, Melitha sendiri merupakan salah satu kontestan Indonesian Idol yang juga merupakan rekan dari Anggi Marito.

Melitha Sidabutar meninggal dunia pada hari ini, Senin (8/4/2024) di usia 23 tahun.

Melalui akun Instagramnya, Anggi membagikan foto selfie bersama rekan seperjuangannya itu sambil menyematkan pesan belasungkawa.

"Rest in love eda melitha sayang," ujar Anggi Marito dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya @anggimarito, Senin (8/4/2024).

Anggi Marito

Anggi Marito ucapkan belasungkawa atas meninggalnya Melitha Sidabutar (Foto: Instagram/anggimarito)


Pelantun Tak Segampang Itu pun membagikan foto kebersamaannya dengan Melitha di hari pernikahannya. Kala itu, Melitha terlihat bertugas sebagai bridesmaid dari Anggi,

Melalui keterangan unggahannya, Anggi menyebut bahwa Melitha telah menyusul kembarannya, Melisha yang meninggal dunia pada Desember 2020.

"Dak, udah ketemuan ya sama eda melisha? Udah bisa nyanyi bareng sama malaikat-malaikat ya dak," tulis Anggi.

Kabar meninggalnya Melitha pertama kali diketahui dari label yang menaunginya, Impact Music Indonesia lewat postingannya di Instagram. Impact Music Indonesia mengunggah poster foto Melitha sekaligus ucapan duka atas meninggalnya almarhum. (van)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/33/3030986/anggi_marito_dan_kenji_ganessha-X7I5_large.jpg
Anggi Marito Melahirkan Anak Pertama, Kenji Ganessha: Cantikmu Ngalahin Mamamu Nak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016758/anggi-marito-dihujat-usai-ketahuan-minum-kopi-pro-israel-93otIcyy2j.jpg
Anggi Marito Dihujat Usai Ketahuan Minum Kopi Pro Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/03/205/2978333/anggi-marito-ungkap-ketidaknyamanan-gegara-perilaku-penonton-di-konser-taylor-swift-ejXZIFuJn2.jpg
Anggi Marito Ungkap Ketidaknyamanan Gegara Perilaku Penonton di Konser Taylor Swift
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/01/33/2947943/suami-anggi-marito-pajang-foto-di-kokpit-netizen-ramai-beri-nasihat-TmcZKmzH4a.jpg
Suami Anggi Marito Pajang Foto di Kokpit, Netizen Ramai Beri Nasihat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/24/33/2944306/anggi-marito-hamil-anak-pertama-kado-terindah-jelang-natal-dJKMdEq8vh.jpg
Anggi Marito Hamil Anak Pertama: Kado Terindah Jelang Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/01/205/2930534/anggi-marito-bangga-raih-predikat-radar-artist-of-year-di-spotify-wrapped-2023-8U7hnWbgZP.jpg
Anggi Marito Bangga Raih Predikat RADAR Artist of Year di Spotify Wrapped 2023
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement