Melitha Sidabutar Meninggal Dunia, Anggi Marito: Rest In Love Eda Sayang

JAKARTA - Anggi Marito menyampaikan pesan belasungkawa atas kepergian Melitha Sidabutar. Diketahui, Melitha sendiri merupakan salah satu kontestan Indonesian Idol yang juga merupakan rekan dari Anggi Marito.

Melitha Sidabutar meninggal dunia pada hari ini, Senin (8/4/2024) di usia 23 tahun.

Melalui akun Instagramnya, Anggi membagikan foto selfie bersama rekan seperjuangannya itu sambil menyematkan pesan belasungkawa.

"Rest in love eda melitha sayang," ujar Anggi Marito dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya @anggimarito, Senin (8/4/2024).

Anggi Marito ucapkan belasungkawa atas meninggalnya Melitha Sidabutar (Foto: Instagram/anggimarito)





Pelantun Tak Segampang Itu pun membagikan foto kebersamaannya dengan Melitha di hari pernikahannya. Kala itu, Melitha terlihat bertugas sebagai bridesmaid dari Anggi,

Melalui keterangan unggahannya, Anggi menyebut bahwa Melitha telah menyusul kembarannya, Melisha yang meninggal dunia pada Desember 2020.

"Dak, udah ketemuan ya sama eda melisha? Udah bisa nyanyi bareng sama malaikat-malaikat ya dak," tulis Anggi.

Kabar meninggalnya Melitha pertama kali diketahui dari label yang menaunginya, Impact Music Indonesia lewat postingannya di Instagram. Impact Music Indonesia mengunggah poster foto Melitha sekaligus ucapan duka atas meninggalnya almarhum. (van)