Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anggi Marito Hamil Anak Pertama: Kado Terindah Jelang Natal

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |13:43 WIB
Anggi Marito Hamil Anak Pertama: Kado Terindah Jelang Natal
Anggi Marito hamil anak pertama. (Foto: Instagram/@anggimarito)
A
A
A

JAKARTA - Anggi Marito dan sang suami, Kenji Ganessha, akan segera menjadi orangtua. Kabar bahagia itu diumumkan penyanyi jebolan Indonesian Idol tersebut lewat Insta Story, pada 24 Desember 2024. 

“Kado terindah dari Tuhan menjelang Natal tahun ini. OTW, jadi papa mama,” ujarnya sambil memamerkan foto hasil tes alat uji kehamilan lewat Insta Story pribadinya, pada Minggu (24/12/2023). 

Dalam lanjutan unggahannya, Anggi Marito meminta dukungan doa dari para pengikutnya di Instagram. “Mohon doanya untuk kelancaran bumil ya teman-teman,” tuturnya menambahkan. 

Unggahan Story pelantun Tak Segampang Itu tersebut kemudian diunggah ulang akun salah satu penggemarnya @onlyme.anggi. “Puji Tuhan, masya Allah. Akhirnya yang dinanti telah tiba dan sebagai kado Natal untuk Kenji dan Anggi,” tulis akun tersebut. 

Anggi Marito hamil anak pertama. (Foto: Instagram/@anggimarito)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/33/3030986/anggi_marito_dan_kenji_ganessha-X7I5_large.jpg
Anggi Marito Melahirkan Anak Pertama, Kenji Ganessha: Cantikmu Ngalahin Mamamu Nak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016758/anggi-marito-dihujat-usai-ketahuan-minum-kopi-pro-israel-93otIcyy2j.jpg
Anggi Marito Dihujat Usai Ketahuan Minum Kopi Pro Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/33/2994088/melitha-sidabutar-meninggal-dunia-anggi-marito-rest-in-love-eda-sayang-h4dMtGaE28.jpg
Melitha Sidabutar Meninggal Dunia, Anggi Marito: Rest In Love Eda Sayang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/03/205/2978333/anggi-marito-ungkap-ketidaknyamanan-gegara-perilaku-penonton-di-konser-taylor-swift-ejXZIFuJn2.jpg
Anggi Marito Ungkap Ketidaknyamanan Gegara Perilaku Penonton di Konser Taylor Swift
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/01/33/2947943/suami-anggi-marito-pajang-foto-di-kokpit-netizen-ramai-beri-nasihat-TmcZKmzH4a.jpg
Suami Anggi Marito Pajang Foto di Kokpit, Netizen Ramai Beri Nasihat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/01/205/2930534/anggi-marito-bangga-raih-predikat-radar-artist-of-year-di-spotify-wrapped-2023-8U7hnWbgZP.jpg
Anggi Marito Bangga Raih Predikat RADAR Artist of Year di Spotify Wrapped 2023
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement