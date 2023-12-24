Anggi Marito Hamil Anak Pertama: Kado Terindah Jelang Natal

JAKARTA - Anggi Marito dan sang suami, Kenji Ganessha, akan segera menjadi orangtua. Kabar bahagia itu diumumkan penyanyi jebolan Indonesian Idol tersebut lewat Insta Story, pada 24 Desember 2024.

“Kado terindah dari Tuhan menjelang Natal tahun ini. OTW, jadi papa mama,” ujarnya sambil memamerkan foto hasil tes alat uji kehamilan lewat Insta Story pribadinya, pada Minggu (24/12/2023).

Dalam lanjutan unggahannya, Anggi Marito meminta dukungan doa dari para pengikutnya di Instagram. “Mohon doanya untuk kelancaran bumil ya teman-teman,” tuturnya menambahkan.

Unggahan Story pelantun Tak Segampang Itu tersebut kemudian diunggah ulang akun salah satu penggemarnya @onlyme.anggi. “Puji Tuhan, masya Allah. Akhirnya yang dinanti telah tiba dan sebagai kado Natal untuk Kenji dan Anggi,” tulis akun tersebut.