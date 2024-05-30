Inara Rusli Optimis Tenri Ajeng akan Menyusulnya untuk Cabut Laporan soal Pencemaran Nama Baik

JAKARTA - Inara Rusli mengaku optimis jika Tenri Ajeng Anisa akan menyusulnya untuk mencabut laporan terkait dugaan pencemaran nama baik. Pasalnya, dia dan Virgoun juga sudah memilih untuk berdamai dan sama-sama mencabut laporan.

Melalui kuasa hukumnya, Achmad Ramzy mengatakan bahwa laporan Tenri sejatinya ditangani oleh penyidik yang sama dengan laporan milik Virgoun.

"Ya saya hanya dengar-dengar aja kan (TAA mau damai), artinya setelah saya sampaikan hal ini kepada pihak penyidik Renakta selaku mbak Inara pelapor dan saya juga menyampaikan hal ini kepada Subdit Cyber artinya kami sudah berdamai nih. Artinya yang menangani perkara Tenri juga sebagai pelapornya Tenri juga di subdit yang sama antara Virgoun sebagai pelapornya," jelas Ramzy di Polda Metro Jaya, Rabu, 29 Mei 2024.

Oleh karena itu, pihak Inara yakin kalau Tenri tak lama lagi juga akan melakukan pencabutan laporannya.

Inara Rusli optimis Tenri Ajeng akan menyusulnya untuk cabut laporan (Foto: MPI)

"Jadi biar clear artinya karena penyidiknya sama mereka juga sampaikan kalau sudah berdamai kedua belah pihak ya artinya Tenri juga sudah mau berdamai," ucap sang pengacara.

Disisi lain, Inara Rusli pun mengaku lega atas adanya perdamaian dengan Virgoun. Kini, dia mengaku ingin fokus menata kehidupan dengan mendidik anak-anaknya agar punya masa depan yang cerah.

"Alhamdulillah udah lega udah clear juga dan apa ya akhirnya aku bisa," ujar Inara Rusli sambil tersenyum.

