Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Inara Rusli Fasilitasi Starla untuk Bisa Mengasah Bakatnya di Dunia Musik

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |06:05 WIB
Inara Rusli Fasilitasi Starla untuk Bisa Mengasah Bakatnya di Dunia Musik
Inara Rusli fasilitasi Strala untuk bisa mengasah bakatnya di dunia musik (Foto: Instagram/mommy_starla)
A
A
A

JAKARTA - Anak sulung Inara Rusli, Starla Rhea Idola Virgoun, mulai mengikuti jejak kedua orang tuanya yang berkarier di dunia musik. Kini, bocah 8 tahun itu diakui oleh Inara tengah doyan musik dan olahraga, sehingga dirinya sebagai orang tua pun wajib memberikan dukungan pada minat dan bakat sang buah hati.

Ya, Inara mengaku sudah memfasilitasi Starla untuk bisa mengasah bakatnya dalam dunia musik. Tak tanggung-tanggung, mantan istri Virgoun itu sampai memasukkan Starla ke tempat les violin dan juga piano.

"Dia passion di musik sama sport, jadi aku berusaha memfasilitasi apa yang jadi minat dia saja," ujar Inara Rusli saat ditemui baru-baru ini.

"Ya mungkin ada turunan bakatnya. Tapi anaknya juga minat kayak main violin, bukan karena kita yang suruh, dia yang minta," lanjutnya.

Inara Rusli

Inara Rusli fasilitasi Strala untuk bisa mengasah bakatnya di dunia musik (Foto: MPI)

Selain hobi musik dan olahraga, sulung tiga bersaudara itu juga memiliki bakat lain dibidang seni, yakni menggambar. Bahkan hal itu membuat Inara sebagai ibu semakin bahagia.

"Alhamdulillah anaknya enjoy. Enjoy ini bisa dilihat dari perkembangan dia, kan, progresnya dia, oh, ternyata lumayan, ya. Gambarnya dia semakin hari semakin ada progresnya," beber Inara Rusli.

"Oh, nggak ada sih (diajarkan Virgoun), murni dari guru lesnya saja. Nggak tahu juga, ya, tapi karena tiap dia ke rumah, ya, saya keluar," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/33/3187965/wardatina_mawa-can7_large.jpg
Wardatina Mawa Mantap Ceraikan Insanul Fahmi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/33/3187935/insanul_fahmi-kKpM_large.jpg
Dipolisikan 2 Istri, Insanul Fahmi Curhat di Depan Kakbah dan Berdoa Minta Kekuatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/33/3187921/inara_rusli-pCLN_large.jpg
Wardatina Mawa Tuntut Permintaan Maaf dari Inara Rusli: Dia Merusak Pernikahan Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/33/3187917/inara_rusli-8oSL_large.jpg
Wardatina Mawa Bantah Dapat Bukti Video CCTV Inara Rusli dari Virgoun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/33/3187191/insanul_fahmi-yCmD_large.jpg
Ogah Cerai, Insanul Fahmi Datangi Rumah Inara Rusli dan Bersujud Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/33/3187189/inara_rusli-HXa5_large.jpg
Dilaporkan Inara Rusli terkait Illegal Access, Wardatina Mawa Pilih Fokus Bantu Korban Banjir
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement