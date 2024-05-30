Inara Rusli Fasilitasi Starla untuk Bisa Mengasah Bakatnya di Dunia Musik

Inara Rusli fasilitasi Strala untuk bisa mengasah bakatnya di dunia musik (Foto: Instagram/mommy_starla)

JAKARTA - Anak sulung Inara Rusli, Starla Rhea Idola Virgoun, mulai mengikuti jejak kedua orang tuanya yang berkarier di dunia musik. Kini, bocah 8 tahun itu diakui oleh Inara tengah doyan musik dan olahraga, sehingga dirinya sebagai orang tua pun wajib memberikan dukungan pada minat dan bakat sang buah hati.

Ya, Inara mengaku sudah memfasilitasi Starla untuk bisa mengasah bakatnya dalam dunia musik. Tak tanggung-tanggung, mantan istri Virgoun itu sampai memasukkan Starla ke tempat les violin dan juga piano.

"Dia passion di musik sama sport, jadi aku berusaha memfasilitasi apa yang jadi minat dia saja," ujar Inara Rusli saat ditemui baru-baru ini.

"Ya mungkin ada turunan bakatnya. Tapi anaknya juga minat kayak main violin, bukan karena kita yang suruh, dia yang minta," lanjutnya.

Inara Rusli fasilitasi Strala untuk bisa mengasah bakatnya di dunia musik (Foto: MPI)

Selain hobi musik dan olahraga, sulung tiga bersaudara itu juga memiliki bakat lain dibidang seni, yakni menggambar. Bahkan hal itu membuat Inara sebagai ibu semakin bahagia.

"Alhamdulillah anaknya enjoy. Enjoy ini bisa dilihat dari perkembangan dia, kan, progresnya dia, oh, ternyata lumayan, ya. Gambarnya dia semakin hari semakin ada progresnya," beber Inara Rusli.

"Oh, nggak ada sih (diajarkan Virgoun), murni dari guru lesnya saja. Nggak tahu juga, ya, tapi karena tiap dia ke rumah, ya, saya keluar," sambungnya.