Alasan Lady Nayoan tak trauma dengan perselingkuhan yang dilakukan Rendy Kjaernett (Foto: Instagram @ladynayoan)

JAKARTA - Lady Nayoan memilih untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Rendy Kjaernett. Dia bahkan mengaku tak trauma dengan kesalahan suaminya, yang beberapa waktu lalu diketahui sempat berselingkuh.

Saat ini, Lady Nayoan lebih memilih untuk fokus menata kehidupan dengan melibatkan Tuhan disetiap ujian hidupnya.

"Nggak (trauma) sih Puji Tuhan aku selalu serahin semuanya sama Tuhan malah justru aku semakin yakin dan semakin percaya Tuhan tuh ada," ucap Lady di Kawasan Bekasi, Jawa Barat, belum lama ini.

Lebih lanjut, ibu tiga anak itu menilai jika setiap ujian hidup yang ia temui merupakan wujud nyata dari kasih sayang Tuhan.

"Ibaratnya gini, Tuhan udah memperlihatkan sesuatu yang nggak baik, itu dengan waktunya Tuhan itu pasti dibukakan. Harusnya aku nggak punya ketakutan apapun karena aku sudah serahkan kepada Tuhan," jelasnya.