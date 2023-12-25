Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rayakan Natal Bareng Rendy Kjaernett, Lady Nayoan Merasa Dapat Mukjizat

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |17:10 WIB
Rayakan Natal Bareng Rendy Kjaernett, Lady Nayoan Merasa Dapat Mukjizat
Lady Nayoan merasa mendapat mukjizat Natal (Foto: Instagram @ladynayoan)
JAKARTA - Lady Nayoan membagikan foto bareng Rendy Kjaernett dan ketiga anaknya, bertepatan dengan hari Natal. Dalam unggahan tersebut mereka terlihat berfoto dengan nuansa Natal, lengkap dengan pohon Natal dan pernak-perniknya yang menghiasi pohon.

Setidaknya ada tiga foto keluarga yang Lady Nayoan bagikan. Dari ketiga foto tersebut semuanya terlihat mereka begitu bahagia dan rukun.

Padahal sebelumnya, Lady Nayoan nyari bercerai dengan Rendy Kjaernett akibat berselingkuh dengan Syahnaz Sadiqah adik dari Raffi Ahmad.

Tak heran, bila Lady Nayoan merasa bahwa Natal tahun ini ia mendapatkan mukjizat.

Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan

Lady Nayoan merasa mendapat mukjizat Natal (Foto: Instagram @ladynayoan)


"Natal ini adalah sebuah keajaiban untuk keluarga kami," tulis Lady Nayoan dalam bahasa Inggris, dikutip dari Instagram pribadinya, Senin (25/12/2023).

Kembalinya keluarga kecil mereka tentu adanya campur tangan Tuhan. Sehingga Lady Nayoan dan Rendy Kjaernett memutuskan untuk kembali bersama.

Ibu tiga anak ini berharap orang lain juga bisa merasakan kebaikan Tuhan, lewat foto keluarga mereka.

"Semoga siapapun yang melihat foto kami bisa melihat kebaikan Tuhan, proses pemulihan dari Tuhan dan inklusi dari Tuhan untuk siapa pun yang percaya akan kuasa-Nya,” tutup Lady Nayoan.

