HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kiky Saputri Diduga Alami Keguguran, Komentar Lady Nayoan Bikin Salfok

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |18:05 WIB
Kiky Saputri Diduga Alami Keguguran, Komentar Lady Nayoan Bikin Salfok
Kiky Saputri diduga keguguran (Foto: Instagram/kikysaputrii)
A
A
A

JAKARTA - Kiky Saputri diduga mengalami keguguran. Dugaan itu berawal dari unggahan bintang film Pasutri Gaje tersebut terkait kesedihan lantaran ia dilanda cobaan hidup.

Dalam unggahannya, istri Muhammad Khairi itu mengunggah sebuah foto dengan backsound lagu milik Ghea Indrawari yang berjudul Teramini. Lalu di kolom keterangan, Kiky Saputri menyiratkan bahwa ia sedang tidak baik-baik saja.

Tak hanya itu, Kiky juga berharap doa-doanya segera terkabul dan mampu melewati cobaan yang sedang dihadapi.

"Semoga doa kita terkabul. Semoga ujian an cobaan bisa terlewati. Karena setelah kesulitan, pasti ada kesulitan lainnya," tulis Kiky Saputri di Instagram @kikysaputrii.

Kiky Saputri

Kiky Saputri diduga keguguran (Foto: Instagram/kikysaputrii)

 

Dari situlah, netizen dan beberapa rekan Kiky Saputri, menduga bahwa komika asal Garut itu mengalami keguguran. Ditambah lagi perut Kiky yang masih terlihat tidak membesar.

Sementara itu, dugaan tersebut seolah diperkuat oleh tulisan Lady Nayoan. Pasalnya, istri dari Rendy Kjaernett tampak memberikan semangat kepada Kiky Saputri.

"Kiki semangat yaah pasti disegerakan lagi," kata Lady Nayoan di kolom komentar.

"Kabarnya dia udah keguguran," ucap @emy***.

Halaman:
1 2
