Lady Nayoan dan Rendy Kjaernett Jalani Peneguhan Pernikahan Usai Rujuk

JAKARTA - Pasangan Lady Nayoan dan Rendy Kjaernett baru saja melakukan peneguhan pernikahan setelah sepakat rujuk.

Ritual ini dilakukan sebagai tanda bahwa keduanya membuat perjanjian ulang dalam pernikahan mereka. Namun, Lady mengaku enggan mengumbar proses itu ke ruang publik.

"Sudah (dilakukan) beberapa waktu lalu. Kapan dan dimananya, nggak usah lah (diumbar). Nanti aja pas anniversary hari jadi 7 Oktober aja kita rilis foto-fotonya," kata Lady Nayoan saat ditemui di Kawasan Panglima Polim, Blok M, Jakarta Selatan.

Ibu tiga anak itu kemudian menjelaskan secara singkat terkait proses peneguhan pernikahannya dengan sang suami.

"Karena peneguhan ulang, berarti ada sesuatu yang diulang, diberkati ulang," tuturnya.