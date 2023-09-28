Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lady Nayoan dan Rendy Kjaernett Jalani Peneguhan Pernikahan Usai Rujuk

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |23:01 WIB
Lady Nayoan dan Rendy Kjaernett Jalani Peneguhan Pernikahan Usai Rujuk
Lady Nayoan dan Rendy Kajernett (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Lady Nayoan dan Rendy Kjaernett baru saja melakukan peneguhan pernikahan setelah sepakat rujuk.

Ritual ini dilakukan sebagai tanda bahwa keduanya membuat perjanjian ulang dalam pernikahan mereka. Namun, Lady mengaku enggan mengumbar proses itu ke ruang publik.

Lady Nayoan dan Rendy Kjaernett Jalani Peneguhan Pernikahan Usai Rujuk

"Sudah (dilakukan) beberapa waktu lalu. Kapan dan dimananya, nggak usah lah (diumbar). Nanti aja pas anniversary hari jadi 7 Oktober aja kita rilis foto-fotonya," kata Lady Nayoan saat ditemui di Kawasan Panglima Polim, Blok M, Jakarta Selatan.

Ibu tiga anak itu kemudian menjelaskan secara singkat terkait proses peneguhan pernikahannya dengan sang suami.

"Karena peneguhan ulang, berarti ada sesuatu yang diulang, diberkati ulang," tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/612/3029425/lady_nayoan_dan_rendy_kjaernett-A8J6_large.jpg
Pesan Manis dan Menyentuh Lady Nayoan di Ultah Rendy Kjaernett yang Hampir Ia Ceraikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/33/3014950/rendy-kjaernett-keheranan-dengan-sikap-istri-yang-tak-curigaan-usai-kasus-perselingkuhannya-terbongkar-N0nvxCirYb.jpg
Rendy Kjaernett Keheranan dengan Sikap Istri yang Tak Curigaan Usai Kasus Perselingkuhannya Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014267/alasan-lady-nayoan-tak-trauma-dengan-perselingkuhan-yang-dilakukan-rendy-kjaernett-cKZtReLdEM.jpg
Alasan Lady Nayoan Tak Trauma dengan Perselingkuhan yang Dilakukan Rendy Kjaernett
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014208/lady-nayoan-masih-punya-masalah-rumah-tangga-dengan-rendy-kjaernett-usai-kasus-perselingkuhan-gvDROEYSzV.jpg
Lady Nayoan Masih Punya Masalah Rumah Tangga dengan Rendy Kjaernett Usai Kasus Perselingkuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/33/2904929/nyaris-cerai-akibat-perselingkuhan-lady-nayoan-bersyukur-bisa-melewati-banyak-ujian-09ao8oIYqn.jpg
Nyaris Cerai Akibat Perselingkuhan, Lady Nayoan Bersyukur Bisa Melewati Banyak Ujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/23/33/2869508/lady-nayoan-rujuk-usai-diselingkuhi-dewi-perssik-kalau-aku-tidak-akan-kembali-rG6Dh8e0gS.jpg
Lady Nayoan Rujuk usai Diselingkuhi, Dewi Perssik: Kalau Aku Tidak Akan Kembali
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement