HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tengku Dewi Putri Emosi Bongkar Perselingkuhan Andrew Andika

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |10:31 WIB
JAKARTA - Tengku Dewi Putri membongkar perselingkuhan suaminya, Andrew Andika dengan perempuan lain di media sosial murni karena emosinya tak terkendali.

Perempuan yang akrab disapa Dewi kini ini ingin berpisah secara baik-baik dengan Andrew Andika. Sebab, Andrew telah berulang kali mengecewakan dirinya ketika masih membina bahtera rumah tangga.

Tengku Dewi Putri Emosi Bongkar Perselingkuhan Andrew Andika

"Pas up sih nggak karena memang lagi emosi pada saat itu cuma sekarang-sekarang ini lebih kayak aku nggak mau ngebahas apa yang udah dia lakukan segala macam," kata Tengku Dewi Putri saat ditemui di kawasan Kuningan Jakarta Selatan baru-baru ini.

"Tapi aku lebih fokus yaudah kita nanti nih baik-baik aja pisahnya tapi sebagai parents kita tetap baik," tambah Dewi.

Ibunda Andrew Andika pun telah meminta maaf secara pribadi kepadanya. Apabila putranya melakukan kesalahan benar-benar menyakiti perasaannya.

"Sudah pasti, aku sama Mamanya lumayan dekat, lumayan maksudnya nggak ada masalah. Mamanya juga bilang 'Dewi kalau misalnya anak Mami memang udah nyakitin, selesain baik-baik aja, Mami juga minta maaf'," ungkap Dewi.

Kendati mendapat perlakuan negatif itu Dewi hanya berharap agar Andrew Andika perlahan-lahan berubah kearah yang lebih baik kedepannya.

