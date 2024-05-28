Tengku Dewi Putri Emosi Bongkar Perselingkuhan Andrew Andika

JAKARTA - Tengku Dewi Putri membongkar perselingkuhan suaminya, Andrew Andika dengan perempuan lain di media sosial murni karena emosinya tak terkendali.

Perempuan yang akrab disapa Dewi kini ini ingin berpisah secara baik-baik dengan Andrew Andika. Sebab, Andrew telah berulang kali mengecewakan dirinya ketika masih membina bahtera rumah tangga.

"Pas up sih nggak karena memang lagi emosi pada saat itu cuma sekarang-sekarang ini lebih kayak aku nggak mau ngebahas apa yang udah dia lakukan segala macam," kata Tengku Dewi Putri saat ditemui di kawasan Kuningan Jakarta Selatan baru-baru ini.

"Tapi aku lebih fokus yaudah kita nanti nih baik-baik aja pisahnya tapi sebagai parents kita tetap baik," tambah Dewi.

Ibunda Andrew Andika pun telah meminta maaf secara pribadi kepadanya. Apabila putranya melakukan kesalahan benar-benar menyakiti perasaannya.

"Sudah pasti, aku sama Mamanya lumayan dekat, lumayan maksudnya nggak ada masalah. Mamanya juga bilang 'Dewi kalau misalnya anak Mami memang udah nyakitin, selesain baik-baik aja, Mami juga minta maaf'," ungkap Dewi.

Kendati mendapat perlakuan negatif itu Dewi hanya berharap agar Andrew Andika perlahan-lahan berubah kearah yang lebih baik kedepannya.