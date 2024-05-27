Tengku Dewi Putri Bongkar Bukti Dugaan Perselingkuhan, Andrew Andika: Kok Tega Sih?

JAKARTA - Pesinetron Tengku Dewi Putri akhirnya memantapkan hati untuk berpisah dari Andrew Andika. Kemantapan hatinya untuk bercerai bahkan dilandasi dengan dugaan perselingkuhan yang dilakukan suaminya selama berkali-kali.

Diketahui, beberapa waktu lalu Dewi sempat mengunggah beberapa bukti dugaan perselingkuhan Andrew Andika di media sosial. Bahkan ia juga sempat membeberkan dugaan perselingkuhan antara suaminya dengan artis Soraya Rasyid.

Dewi menegaskan dirinya berani membongkar aib sang suami, karena kesabarannya telah habis. Mengingat, perselingkuhan tersebut bukan hanya baru satu kali ini terjadi.

Ibu satu anak ini menegaskan selama tujuh tahun menikah, Andrew sudah sering mengkhianati pernikahannya dengan melakukan dugaan perselingkuhan berulang kali. Namun, ia terus saja memaafkan dan berharap Andrew bisa berubah.

Tengku Dewi bongkar bukti perselingkuhan, Andrew Andika: kok tega sih? (Foto: Instagram/tengkudewiputri)

"Kalau misalnya disakiti terus lalu dimaafkan dan dikasih kesempatan, ternyata masih begitu lagi. Ya ini adalah langkah final yang saya lakukan, untuk menunjukkan bahwa saya tidak mau lagi disakiti," tegas Dewi.

Ia juga mengatakan kalau dirinya begitu marah dan emosi saat mendapatkan bukti dugaan perselingkuhan Andrew. Sampai-sampai, tidak berpikir kalau unggahannya itu bisa menjadi sorotan dan viral.

"Ya saya dan Andrew sudah putus komunikasi. Tapi setelah saya posting, Andrew DM lewat akun Instagram anak saya. Dia bilang, 'kok tega sih?," jelasnya.