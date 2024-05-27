Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bertemu Avenged Sevenfold di Indonesia, Al Ghazali: Dream Come True!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |23:45 WIB
Bertemu Avenged Sevenfold di Indonesia, Al Ghazali: Dream Come True!
Al Ghazali bertemu dengan personel Avenged Sevenfold (Foto: Instagram/alghazali7)
JAKARTAAl Ghazali menjadi satu dari sekian banyak penggemar Avenged Sevenfold yang menyambut hangat kedatangan grup band Amerika Serikat tersebut. Saking antusiasnya bertemu dengan M Shadows cs, putra sulung Ahmad Dhani ini sampai ikut menonton secara langsung konser Avenged Sevenfold di Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu, 25 Mei kemarin.

Tak cuma nonton penampilan band idolanya, Al juga mendapat kesempatan untuk bertemu bahkan bertatap muka secara langsung dengan para personel Avenged Sevenfold. Ia pun begitu bersyukur impiannya menjadi nyata bisa berinteraksi langsung dengan bintang rock Amerika Serikat itu.

“Welcome back to Indo! @avengedsevenfold Dream come true! Last time i saw you guys on stage was 2008,” tulis Al di Instagram-nya, @alghazali7, Senin (27/5/2024).

Unggahan itu memerlihatkan momen Al merekam para personil Avenged Sevenfold yang berjalan di belakang panggung. Salah satu personelnya pun me-notice sosok Al dan menyapa dirinya.

Al Ghazali

Al Ghazali bertemu dengan personel Avenged Sevenfold (Foto: Instagram/alghazali7)

Tak hanya itu, kakak dari El Rumi dan Dul Jaelani ini juga mendapat oleh-oleh berupa tanda tangan hingga pick gitar dari mereka. Adapula momen Al dan rekan-rekan lainnya berpose bareng Avenged Sevenfold di belakang panggung.

“Now i can meet you guys in person. Best moment!,” tambah Al Ghazali.

