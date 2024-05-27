Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nathalie Holscher Ungkap Alasan Nge-DJ Lagi: Yang Penting Cari Uang Halal

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |16:05 WIB
Nathalie Holscher Ungkap Alasan Nge-DJ Lagi: Yang Penting Cari Uang Halal
Nathalie Holscher ungkap alasan nge-DJ lagi (Foto: Instagram/nathalieholscher)
A
A
A

JAKARTA - Nathalie Holscher memutuskan untuk kembali berkarier sebagai seorang Disk Jockey (DJ). Diketahui, Nathalie sebelumnya memilih untuk berhenti menjadi DJ usai memutuskan untuk menikah dengan komedian Sule.

Setelah cerai dari Sule, ibu satu anak ini pun mengaku akan kembali menekuni kariernya lagi. Ia bahkan mengaku tak ada alasan khusus mengapa dirinya kembali nge-DJ. 

"Iya balik nge DJ lagi, gak ada alasan sih kalau DJ itu kan seni. Sama-sama kayak nyanyi kalau itu musik," ujar Nathalie Holscher dikutip dari YouTube Official iNews, Senin (27/5/2024).

Sebab pada dasarnya nge-DJ juga sama-sama berkaitan dengan musik dan itu tidak masalah.

Nathalie Holscher

Nathalie Holscher ungkap alasan nge-DJ lagi (Foto: Instagram/nathalieholscher)


"Kalau DJ juga kan musik, tergantung kan apapun yang kita lakukan dari diri sendiri aja," jelas Nathalie Holscher.

Mantan istri komedian Sule ini juga tak masalah harus kembali bekerja sebagai DJ. Selagi itu uang yang didapat halal, ia akan bekerja banting tulang demi menghidupi anak dan keluarga.

"Balik lagi ke basic aku nge DJ lagi semua syuting lagi apapun itu yang penting cari uang halal berkah gitu," pungkas Nathalie Holscher.

Tak hanya keluarga, Nathalie Holscher juga harus membayar para karyawannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/33/3185151/nathalie_holscher-0POR_large.jpg
Nathalie Holscher Perlu Waktu Setahun sebelum Putuskan Lepas Hijab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184579/nathalie_holscher-jRkF_large.jpg
Nathalie Holscher Jawab Tudingan Pindah Agama usai Putuskan Lepas Hijab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158846/nathalie_holscher-RZt6_large.jpg
4 Kontroversi Nathalie Holscher usai Terseret Drama Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158552/nathalie_holscher-sNRh_large.jpg
Nathalie Holscher Akui Sepi Job dan Kena Mental Usai Parodikan Hamil Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157844/nathalie_holscher-bMWZ_large.jpg
Ramai Diboikot, Nathalie Holscher Minta Maaf pada Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/33/3156783/nathalie_holscher-4fyo_large.jpg
Nathalie Holscher Minta Maaf usai Panen Hujatan Imbas Parodikan Kehamilan Erika Carlina
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement