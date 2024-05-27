Nathalie Holscher Ungkap Alasan Nge-DJ Lagi: Yang Penting Cari Uang Halal

JAKARTA - Nathalie Holscher memutuskan untuk kembali berkarier sebagai seorang Disk Jockey (DJ). Diketahui, Nathalie sebelumnya memilih untuk berhenti menjadi DJ usai memutuskan untuk menikah dengan komedian Sule.

Setelah cerai dari Sule, ibu satu anak ini pun mengaku akan kembali menekuni kariernya lagi. Ia bahkan mengaku tak ada alasan khusus mengapa dirinya kembali nge-DJ.

"Iya balik nge DJ lagi, gak ada alasan sih kalau DJ itu kan seni. Sama-sama kayak nyanyi kalau itu musik," ujar Nathalie Holscher dikutip dari YouTube Official iNews, Senin (27/5/2024).

Sebab pada dasarnya nge-DJ juga sama-sama berkaitan dengan musik dan itu tidak masalah.

Nathalie Holscher ungkap alasan nge-DJ lagi (Foto: Instagram/nathalieholscher)





"Kalau DJ juga kan musik, tergantung kan apapun yang kita lakukan dari diri sendiri aja," jelas Nathalie Holscher.

Mantan istri komedian Sule ini juga tak masalah harus kembali bekerja sebagai DJ. Selagi itu uang yang didapat halal, ia akan bekerja banting tulang demi menghidupi anak dan keluarga.

"Balik lagi ke basic aku nge DJ lagi semua syuting lagi apapun itu yang penting cari uang halal berkah gitu," pungkas Nathalie Holscher.

Tak hanya keluarga, Nathalie Holscher juga harus membayar para karyawannya.