HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nathalie Holscher Kembali Nge-DJ, Netizen Heboh

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |16:01 WIB
Nathalie Holscher Kembali Nge-DJ, Netizen Heboh
Nathalie Holscher kembali nge-DJ (Foto: IG Nathalie)
A
A
A

JAKARTA - Nathalie Holscher mengumumkan kembali ke dunia DJ. Diketahui, Nathalie Holscher sempat beberapa tahun berkecimpung di dunia DJ namun ketika bertemu dengan Sule, ia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan tersebut karena berhijab.

Sayangnya rumah tangga mereka tak bertahan lama dan selepas cerai, Nathalie Holscher memutuskan untuk comeback ke dunia DJ diumumkannya lewat akun instagram miliknya @natalieholscher dikutip pada Jumat (24/5/2024).

Nathalie Holscher Kembali Nge-DJ, Netizen Heboh

Dalam pengumumannya itu, Nathalie Holscher pun mengabadikan sebuah poster menunjukkan wajahnya, sembari mengajak fans-fansnya untuk booking dengan mencantumkan sebuah kontak.

"NATALIE HOLSCHER Available for booking," demikian bunyi poster diunggah Nathalie Holscher.

Tak berhenti sampai disitu, di slide berikutnya mantan istri Sule ini juga mengabadikan fotonya tengah memegang handset, sekaligus mencantumkan sebuah kontak.

Nathalie Holscher juga menyiratkan sebuah pesan kepada fans-fansnya untuk bertemu di acara DJ-nya tersebut.

"SEEYOU," ucap Nathalie Holscher secara singkat sembari menambahkan emot.

Adanya pengumuman comeback didunia DJ tersebut lantas membuat sebagian fans-fansnya pun menyambut baik. Bahkan ada pula mengaku tak sabar ingin bertemu dengan Nathalie Holscher.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
