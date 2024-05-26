Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nathalie Holscher Kerja Lagi Jadi DJ, Netizen: Kembali ke Setelan Pabrik

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |05:45 WIB
Nathalie Holscher Kerja Lagi Jadi DJ, Netizen: Kembali ke Setelan Pabrik
Nathalie Holscher kerja lagi jadi DJ (Foto: Instagram/nathalieholscher)
A
A
A

JAKARTA - Nathalie Holscher memutuskan untuk menutup auratnya tak lama setelah dirinya menjadi mualaf dan menikah dengan Sule di November 2020. Tak hanya itu, ibu satu anak ini jug berhenti dari segala aktivitasnya di dunia malam, termasuk karier DJ-nya.

Akan tetapi, baru-baru ini Nathalie mengumumkan jika dirinya sudah kembali ke dunia DJ yang telah digelutinya sejak 2015. Kabar tersebut bahkan diumumkannya lewat akun instagram @natalieholscher.

Dalam pengumumannya itu, Nathalie Holscher membahagiakan sebuah poster yang menunjukkan wajahnya. Selain itu, Nathalie juga mencantumkan sebuah nomor kontak yang dibutuhkan oleh netizen jika ingin mengundangnya sebagai pengisi acara.

"NATHALIE HOLSCHER Available for booking," bunyi poster Nathalie Holscher.

Nathalie Holscher

Nathalie Holscher kerja lagi jadi DJ (Foto: Instagram/nathalieholscher)


Sementara itu, pada slide berikutnya mantan istri Sule ini juga mengabadikan fotonya tengah memegang headset, sekaligus mencantumkan sebuah kontak. Tak lupa, ia juga menuliskan pesan kepada fans-fansnya untuk bertemu di acara DJ-nya tersebut.

"SEE YOU," kata Nathalie Holscher secara singkat sembari menambahkan emot.

Melihat pengumuman bahwa Natalie akan comeback ke dunia DJ, netizen pun ramai. Ada yang setuju dan justru ramai menghujat keputusan dari mantan ibu sambung Rizky Febian itu.

Selain itu, sebagian netizen pun menyebut bahwa Nathalie Holscher telah kembali ke karakter dan habitat aslinya. Sebab saat ini, Nathalie sudah memilih untuk menggeluti kembali pekerjaan sebelum dia dan Sule resmi menikah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/33/3185151/nathalie_holscher-0POR_large.jpg
Nathalie Holscher Perlu Waktu Setahun sebelum Putuskan Lepas Hijab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184579/nathalie_holscher-jRkF_large.jpg
Nathalie Holscher Jawab Tudingan Pindah Agama usai Putuskan Lepas Hijab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158846/nathalie_holscher-RZt6_large.jpg
4 Kontroversi Nathalie Holscher usai Terseret Drama Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158552/nathalie_holscher-sNRh_large.jpg
Nathalie Holscher Akui Sepi Job dan Kena Mental Usai Parodikan Hamil Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157844/nathalie_holscher-bMWZ_large.jpg
Ramai Diboikot, Nathalie Holscher Minta Maaf pada Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/33/3156783/nathalie_holscher-4fyo_large.jpg
Nathalie Holscher Minta Maaf usai Panen Hujatan Imbas Parodikan Kehamilan Erika Carlina
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement