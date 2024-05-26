Nathalie Holscher Kerja Lagi Jadi DJ, Netizen: Kembali ke Setelan Pabrik

JAKARTA - Nathalie Holscher memutuskan untuk menutup auratnya tak lama setelah dirinya menjadi mualaf dan menikah dengan Sule di November 2020. Tak hanya itu, ibu satu anak ini jug berhenti dari segala aktivitasnya di dunia malam, termasuk karier DJ-nya.

Akan tetapi, baru-baru ini Nathalie mengumumkan jika dirinya sudah kembali ke dunia DJ yang telah digelutinya sejak 2015. Kabar tersebut bahkan diumumkannya lewat akun instagram @natalieholscher.

Dalam pengumumannya itu, Nathalie Holscher membahagiakan sebuah poster yang menunjukkan wajahnya. Selain itu, Nathalie juga mencantumkan sebuah nomor kontak yang dibutuhkan oleh netizen jika ingin mengundangnya sebagai pengisi acara.

"NATHALIE HOLSCHER Available for booking," bunyi poster Nathalie Holscher.

Nathalie Holscher kerja lagi jadi DJ (Foto: Instagram/nathalieholscher)





Sementara itu, pada slide berikutnya mantan istri Sule ini juga mengabadikan fotonya tengah memegang headset, sekaligus mencantumkan sebuah kontak. Tak lupa, ia juga menuliskan pesan kepada fans-fansnya untuk bertemu di acara DJ-nya tersebut.

"SEE YOU," kata Nathalie Holscher secara singkat sembari menambahkan emot.

Melihat pengumuman bahwa Natalie akan comeback ke dunia DJ, netizen pun ramai. Ada yang setuju dan justru ramai menghujat keputusan dari mantan ibu sambung Rizky Febian itu.

Selain itu, sebagian netizen pun menyebut bahwa Nathalie Holscher telah kembali ke karakter dan habitat aslinya. Sebab saat ini, Nathalie sudah memilih untuk menggeluti kembali pekerjaan sebelum dia dan Sule resmi menikah.