Ada penampakan di foto Raffi Ahmad dan Ariel Cs (Foto: IG Raffi)

JAKARTA - Raffi Ahmad baru saja menjalani turing perdana bersama klub motornya yang dibentuk bersama Ariel NOAH, Desta Mahendra, dan Gading Marten. Perjalanan turing The Dudas Minus One pun sempat menemukan hal tak terduga.

Hal ini diceritakan istri Nagita Slavina tersebut saat ditemui di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (27/5/2024).

"Itu bukan liburan, itu lagi touring nganterin Ariel ke rumah nenek moyangnya," ujar Raffi Ahmad kepada wartawan.

Raffi sendiri merasa perjalanannya sangat menyenangkan. Apalagi, ada Desta dan Gading yang dikenal sering bertingkah lucu.

Adapun nama The Dudas sendir dipilih karena mayoritas anggotanya merupakan duda. Tambahan Minus One lantaran hanya Raffi Ahmad yang masih memiliki istri.

"Seru banget deh bareng Gading, bareng Desta. Nah namanya The Dudas Minus One, Minus One-nya gue," kata dia.

Raffi Ahmad kemudian sempat menceritakan hal mistis ketika berfoto di Pangkalan Brandan, Sumatera Utara. Dia sendiri mengaku tak mengetahui pasti apakah penampakan itu merupakan pocong atau hanya bayangan cahaya.

"Nggak tahu itu gimana hantunya. (Kejadian itu saat foto) di Pangkalan Brandan," ucap dia.