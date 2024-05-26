Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raffi Ahmad Dapat Pisang Satu Sisir dari Warga saat Touring

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |12:45 WIB
Raffi Ahmad Dapat Pisang Satu Sisir dari Warga saat Touring
Raffi Ahmad dapat pisang satu sisir dari warga saat touring (Foto: Instagram/raffinagita1717)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad baru-baru ini melakukan touring bersama rekan-rekan artis. Selain bersama Gading Marten, dalam rombongan tersebut juga terlihat Desta dan Ariel Noah.

Menariknya, selama melakukan touring, ada beberapa kejadian lucu yang sempat diabadikan di akun sosial media milik mereka. Salah satunya saat Raffi mendadak mendapatkan oleh-oleh dari warga saat melintas di jalanan bersama motor gedenya.

Dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Raffi terlihat tengah mengendarai motor gedenya. Tak lama, seorang pria dengan motor bebek dan helm biru, tampak menghampiri motornya.

Menariknya, tak hanya menyapa, pria tersebut memberikan suami Nagita Slavina pisang satu sisir.

Raffi Ahmad

Raffi Ahmad dapat pisang satu sisir dari warga saat touring (Foto: Instagram/raffinagita1717)


"Spill dikit kocak beut !!!! Kalo di ig @arielnoah spill lagi riding pas mau nabrak Sapi , kalo ini di ig gw spillnya lagi riding ada yang ngasih PISANG SeTandan !!!!!! diluar nurul .... Wakakakakaka," kata Raffi Ahmad pada keterangan video di akun Instagramnya.

Halaman:
1 2
