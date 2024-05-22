Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raffi Ahmad Kirim Doa untuk Ruben Onsu yang Masih Dirawat di Rumah Sakit

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |11:05 WIB
Raffi Ahmad Kirim Doa untuk Ruben Onsu yang Masih Dirawat di Rumah Sakit
Raffi Ahmad kirim doa untuk Ruben Onsu (Foto: Instagram/raffinagita1717)
A
A
A

JAKARTARuben Onsu saat ini masih menjalani perawatan di salah satu rumah sakit lantaran kondisinya mendadak drop. Diketahui, suami Sarwendah itu mendadak tumbang dan harus dilarikan ke UGD pada 18 Mei 2024 saat sedang memandu acara di Majalengka.

Sebagai istri, Sarwendah menyebut bahwa suaminya itu kelelahan dan mengalami dehidrasi hingga kondisi tubuhnya mendadak drop.

Mendengar kabar bahwa Ruben dilarikan ke rumah sakit, Raffi Ahmad berusaha untuk menghubungi Ruben. Dia ingin memastikan kondisi rekannya itu.

Suami Nagita Slavina itu pun mendoakan agar Ruben segera pulih seperti sedia kala.

Raffi Ahmad

Raffi Ahmad kirim doa untuk Ruben Onsu (Foto: Instagram/raffinagita1717)


"Aku masih chatting dan WA sama Ruben, aku doain semoga cepet sembuh," ujar Raffi Ahmad saat dijumpai di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Mei 2024.

Raffi pun memahami jika komunikasinya dengan Ruben tak bisa berjalan secara intens karena Ruben masih harus fokus dengan kondisi kesehatannya.

"Terakhir masih dalam keadaan dirawat, jadi dibalasnya agak lama, doain aja ya," pungkasnya.

Setelah dilarikan ke rumah sakit di Majalengka, Ruben dipindahkan ke rumah sakit Bunda di kawasan Jakarta Pusat Minggu, 19 Mei malam. Kala itu Sarwendah yang berada di Jakarta langsung membawa anak-anaknya untuk menjenguk Ruben.

Halaman:
1 2
