HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Direstui Nagita Slavina, Raffi Ahmad Siapkan Bonus untuk Atlet eSport 

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |13:08 WIB
JAKARTA – Raffi Ahmad menunjukkan dukungan penuh terhadap kemajuan eSport Indonesia dengan menyiapkan bonus spesial untuk tim eSport Kagendra yang akan berlaga di Honor of Kings World Cup (KWC) 2025 di Riyadh, Arab Saudi.

Sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi mengungkapkan rasa bangganya terhadap pencapaian tim eSport Tanah Air yang mampu menembus panggung dunia. Ia melihat kejuaraan ini sebagai bukti nyata bahwa industri game bukan sekadar hobi, melainkan sudah menjadi jalur profesional bagi anak muda Indonesia.

Raffi Ahmad
Raffi Ahmad

"Alhamdulillah, bisa ikut kejuaraan dunia Honor of Kings World Cup di Riyadh 2025 itu prestasi yang sangat membanggakan untuk kita semua," ujar Raffi Ahmad di Gedung Kemenpora, Jakarta Pusat.

Raffi juga menyoroti perkembangan industri game nasional yang menurutnya sangat menjanjikan. Indonesia bahkan disebut sebagai salah satu negara dengan jumlah pemain game terbanyak di dunia.

"Baik dari sisi pemain, kreator, maupun ekosistemnya, Indonesia luar biasa. Setahu saya, kita masuk tiga besar negara dengan jumlah gamer terbanyak. Ini potensi besar yang harus kita dukung bersama," ucap Raffi.

 

Halaman:
1 2
