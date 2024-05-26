Main di Series Kartu Keluarga, Bunga Zainal Jadi Sosok Ibu Tangguh Pejuang Nasib Anak

JAKARTA - Bunga Zainal terlibat dalam proyek series berjudul 'Kartu Keluarga' yang diproduksi oleh Vision+. Dalam series tersebut, Bunga Zainal didapuk untuk memerankan karakter Sri Widuri, ibu tunggal yang penuh semangat dan pantang menyerah demi nasib anaknya.

Menjadi series pertamanya setelah cukup lama vakum dunia seni peran, Bunga Zainal mengaku grogi. Terlebih selama ini dirinya lebih banyak terlibat di sinetron dan FTV.

"Degdegan ini series pertama aku, cukup menegangkan karena biasanya main sinetron," ujar Bunga Zainal saat dijumpai di Senayan Park, Jakarta Pusat, Minggu (26/5/2024).

Meski demikian, Bunga mengaku dirinya begitu tertarik untuk terlibat dalam series ini mengingat cerita yang ditawarkan begitu relate dengan kehidupan masyarakat saat ini. Kartu Keluarga sendiri menceritakan perjuangan seorang ibu yang rela melakukan apapun demi mendapatkan yang terbaik untuk anaknya.

Bunga Zainal jadi sosok ibu tangguh pejuang nasib anak di series 'Kartu Keluarga' (Foto: Nurul/MPI)

Dalam konteks ini, Sri Widuri ingin memperjuangkan anaknya agar mendapatkan pendidikan terbaik di sekolah favorit. Dia rela menerobos apapun termasuk saat harus terhalang peraturan zonasi. Peraturan ini pun belakangan sempat menjadi isu yang terus diperdebatkan di tengah masyarakat. Sebagai seorang ibu untuk anak-anaknya, Bunga sendiri merasakan bagaimana perjuangan untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya.

"Ceritanya cukup menarik mungkin udah sering kayak gini, aku relate banget dari sisi ceritanya, aku sebagai seorang ibu juga kayak 'oh ngurus anak kayak gini ya'," sambungnya.

Karena merasa relate, Bunga pun tak menemui kendala berarti untuk menghidupkan karakter Sri Widuri dan mendapatkan emosi sebagai sosok ibu yang begitu menggebu-gebu berjuang demi anaknya.

"Gak terlalu sulit karena aku juga sebagai seorang ibu, yang tentu ingin mewujudkan keinginan anak dimana kalau disini anaknya pengin sekolah di sekolah favorit tapi terhalang zonasi, gak akan terlalu sulit untuk aku mainin," ungkapnya.