Deretan Cast Series Kartu Keluarga, Ada Dimas Anggara!

JAKARTA – Vision+ kembali menghadirkan drama keluarga yang menghangatkan hati berjudul "Kartu Keluarga". Series ini akan tayang perdana pada 31 Mei 2024 di Vision+. Nonton episode pertama di sini secara gratis!

Bunga Zainal akan memerankan Sri Widuri, seorang ibu tunggal yang gigih berjuang untuk memberikan pendidikan terbaik bagi putranya. Dimas Anggara berperan sebagai Bardi, seorang pria yang membantu Sri Widuri dalam mewujudkan mimpinya.

Series ini juga akan diwarnai dengan kehadiran aktor-aktor ternama lainnya seperti Tora Sudiro, Cindy Nirmala, Oline Mendeng, dan Roy Marten. Masing-masing akan membawa karakter unik dan menarik yang akan menambah keseruan cerita. Berikut profil singkat para pemain utama "Kartu Keluarga":

1. Bunga Zainal

Bunga Zainal berperan sebagai seorang single mother bernama Sri Widuri yang berjuang demi pendidikan anaknya. Anaknya, yang bernama jarot terhalang masuk SMP favorit karena faktor aturan zonasi.

2. Dimas Anggara

Dimas Anggara akan berperan sebagai Ambardi (Bardi) yang merupakan pengusaha batik. Aktor yang ketampanannya selalu memikat penonton ini digambarkan berstatus duda dan akan membantu Sri Widuri.

3. Tora Sudiro

Aktor komedi ternama yang selalu berhasil membuat penonton tertawa, kini Ia memerankan karakter seorang ustad yang bernama ustad Soleh Bejo.

4. Cindy Nirmala

Cindy Nirmala akan berperan sebagai Yuni, seorang janda anak satu yang memiliki karakter aktif, centil dan tidak jaim. Series Kartu Keluarga ini juga menjadi debut Cindy Nirmala di series komedi.

5. Oline Mendeng

Aktris yang dikenal dengan aktingnya di sitkom OB. Kini Ia memerankan Tuti, sahabat Sri Widuri (Bunga Zainal). Ia merupakan seorang penjual batik keliling.

6. Roy Marten

Aktor legendaris yang telah berkarya selama puluhan tahun di dunia akting. Ia berperan sebagai ayah Ambardi bernama Pak Broto. Kriterianya dalam memilih menantu dibilang cukup detail. Ia sangat peduli dengan bibit, bebet, dan bobot calon istri anaknya.

Kartu Keluarga merupakan drama keluarga yang ringan dan menghibur. Series ini mengangkat tema perjuangan seorang ibu single mother dalam memberikan pendidikan terbaik bagi anaknya yang dikemas dengan komedi yang menggelitik. Selain deretan aktor di atas, masih banyak aktor lain yang akan ikut terlibat seperti Tora Sudiro, Tio Pakusadewo, Aida Nurmala.

Anda bisa nonton series Kartu Keluarga dengan klik di sini mulai 31 Mei 2024.