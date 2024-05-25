Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Deretan Cast Series Kartu Keluarga, Ada Dimas Anggara!

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |15:30 WIB
Deretan Cast Series Kartu Keluarga, Ada Dimas Anggara!
Pemain Series Kartu Keluarga (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Vision+ kembali menghadirkan drama keluarga yang menghangatkan hati berjudul "Kartu Keluarga". Series ini akan tayang perdana pada 31 Mei 2024 di Vision+. Nonton episode pertama di sini secara gratis!

Bunga Zainal akan memerankan Sri Widuri, seorang ibu tunggal yang gigih berjuang untuk memberikan pendidikan terbaik bagi putranya. Dimas Anggara berperan sebagai Bardi, seorang pria yang membantu Sri Widuri dalam mewujudkan mimpinya.

Deretan Cast Series Kartu Keluarga, Ada Dimas Anggara!

Series ini juga akan diwarnai dengan kehadiran aktor-aktor ternama lainnya seperti Tora Sudiro, Cindy Nirmala, Oline Mendeng, dan Roy Marten. Masing-masing akan membawa karakter unik dan menarik yang akan menambah keseruan cerita. Berikut profil singkat para pemain utama "Kartu Keluarga":

1. Bunga Zainal

Bunga Zainal berperan sebagai seorang single mother bernama Sri Widuri yang berjuang demi pendidikan anaknya. Anaknya, yang bernama jarot terhalang masuk SMP favorit karena faktor aturan zonasi.

2. Dimas Anggara

Dimas Anggara akan berperan sebagai Ambardi (Bardi) yang merupakan pengusaha batik. Aktor yang ketampanannya selalu memikat penonton ini digambarkan berstatus duda dan akan membantu Sri Widuri.

3. Tora Sudiro

Aktor komedi ternama yang selalu berhasil membuat penonton tertawa, kini Ia memerankan karakter seorang ustad yang bernama ustad Soleh Bejo.

4. Cindy Nirmala

Cindy Nirmala akan berperan sebagai Yuni, seorang janda anak satu yang memiliki karakter aktif, centil dan tidak jaim. Series Kartu Keluarga ini juga menjadi debut Cindy Nirmala di series komedi.

5. Oline Mendeng

Aktris yang dikenal dengan aktingnya di sitkom OB. Kini Ia memerankan Tuti, sahabat Sri Widuri (Bunga Zainal). Ia merupakan seorang penjual batik keliling.

6. Roy Marten

Aktor legendaris yang telah berkarya selama puluhan tahun di dunia akting. Ia berperan sebagai ayah Ambardi bernama Pak Broto. Kriterianya dalam memilih menantu dibilang cukup detail. Ia sangat peduli dengan bibit, bebet, dan bobot calon istri anaknya.

Kartu Keluarga merupakan drama keluarga yang ringan dan menghibur. Series ini mengangkat tema perjuangan seorang ibu single mother dalam memberikan pendidikan terbaik bagi anaknya yang dikemas dengan komedi yang menggelitik. Selain deretan aktor di atas, masih banyak aktor lain yang akan ikut terlibat seperti Tora Sudiro, Tio Pakusadewo, Aida Nurmala.

Anda bisa nonton series Kartu Keluarga dengan klik di sini mulai 31 Mei 2024. Download aplikasi Vision+ sekarang dan jangan lupa berikan rating bintang 5 di Play Store. Bagikan pengalaman terbaik streaming Anda di Vision+!

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/598/3138420//kartu_keluarga-FTyM_large.jpg
Sinopsis Original Series VISION+ Kartu Keluarga Episode 1, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/598/3138304//original_series_vision_rcti-rw9a_large.jpg
5 Original Series VISION+ Siap Tayang di RCTI Mulai Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/337/3101061//mk_tolak_gugatan_soal_pilihan_tidak_beragama_dalam_ktp-Jqcu_large.jpg
MK Tolak Gugatan Soal Pilihan Tidak Beragama Dalam KTP dan KK
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement