Tampil di The Girl Fest 2024, Jajaran Pemain Series Potret Vision+ Berbagi Cerita Soal Digital Relationship

JAKARTA - Acara The Girl Fest 2024 yang berlangsung di Senayan Park, Jakarta Pusat, turut dimeriahkan oleh jajaran cast dari series 'Potret' Vision+. Di hari kedua penyelenggaraan The Girl Fest 2024, Sabtu, 25 Mei 2024, para pemain seperti Cassandra Lee, Givina Lukita, dan Gabriella Eka Putri berbagi pandangan dan pengalaman mengenai 'Digital Relationship'.

Dalam kesempatan itu, mereka berbagi cerita mengenai pengalaman menggunakan teknologi khususnya media sosial dalam menjalani hubungan asmara. Terutama bagi yang harus menjalani hubungan jarak jauh alias LDR yang tentu begitu mengandalkan ponsel dan teknologi lainnya untuk berkomunikasi.

Givina juga sempat berbagi cerita mengenai pengalaman menggunakan dating apps yang saat ini tengah marak digunakan sebagai platform cari jodoh. Sementara Cassandra Lee sempat menceritakan saat dirinya terjebak toxic relationship.

Salah seorang pengunjung acara The Girl Fest bernama Caca pun sempat menanyakan soal kiat-kiat untuk menyudahi toxic relationship yang sudah bertahun-tahun dijalani.

"Walaupun hubungan udah bertahun-tahun, apa yang harus kita pikirin biar bisa yakin keluar dari toxic relationship?," tanya Caca.

Givina Lukita yang belum pernah mengalaminya pun hanya berandai-andai bahwa dirinya akan melibatkan Tuhan untuk mencari jalan keluar terbaik. Givina juga mengungkap bahwa dirinya tentu akan berusaha terbuka dengan orang-orang terdekatnya.

Jajaran pemain series 'Potret' Vision+ tampil di The Girl Fest 2024 (Foto: Nurul/MPI)

"Sebenarnya aku belum berhak menjawab. Tapi suatu saat aku berada di posisi itu aku sholat istikharah, aku nanya Tuhan kira-kira keputusan yang terbaik itu apa. Pasti berdialog dulu dengan Allah," jawab Givina.

Gabriella menimpali bahwa seseorang harus bisa bersikap tegas meski merasa masih memiliki perasaan dengan pasangannya atau merasa sayang akan hubungan yang sudah terjadi cukup lama. Harus bisa memikirkan dampak kedepannya, jangan sampai terjebak untuk selamanya.

"Daripada seumur hidup harus tersiksa terus," timpal Gabriella.

Cassandra Lee yang pernah terjebak dalam toxic relationship pun membagikan pengalamannya hingga akhirnya bisa mengakhiri hubungannya. Selama 3,5 tahun Cassandra harus menjalani hubungan yang toxic dan terus menutupi kesalahan pasangannya agar pasangannya selalu terlihat baik di mata orang lain.

Bahkan, Cassandra mengaku bahwa ibunya sendiri sudah memiliki perasaan bahwa anaknya terjebak dengan hubungan yang tak sehat meski Cassandra terus saja menutupinya.

Keterbukaan dengan keluarga dan orang terdekat pun menjadi kunci agar keberanian untuk mengakhiri toxic relationship itu muncul.