Pemain Series Potret Bahas Digital Relationship di The Girl Fest 2024, Pengunjung Antusias

JAKARTA - Sederet cast series Vision+ Potret ikut meramaikan acara The Girl Fest 2024 yang berlangsung di Senayan Park, Jakarta Pusat. Di hari kedua yang berlangsung hari ini, Sabtu (25/5/2024), para pemain seperti Cassandra Lee, Givina Lukita, dan Gabriella Eka Putri berbagi pandangan dan pengalaman mengenai 'Digital Relationship'.

Kehadiran ketiganya juga sekaligus untuk memperkenalkan series Potret yang akan segera tayang di Vision+.

Mereka berbagai cerita mengenai teknologi yang sebenarnya bak pisau bermata dua yang di satu sisi bisa membantu hubungan namun di sisi lain justru memperburuk suatu hubungan yang terjalin.

Terutama bagi yang harus menjalani hubungan jarak jauh alias LDR yang tentu begitu mengandalkan ponsel dan teknologi lainnya untuk berkomunikasi.

Givina juga sempat berbagi cerita mengenai pengalaman menggunakan dating apps yang saat ini tengah marak digunakan sebagai platform cari jodoh. Sementara Gabriella Eka Putri sempat mengungkap bahwa dirinya sempat menjalani hubungan LDR yang kandas.

Pengunjung bernama Bunga pun merasa terwakili dengan cerita-cerita yang dibagikan. Dia bahkan menyebut bahwa dirinya kerap galau dengan hubungan yang lebih banyak mengandalkan digital dalam berkomunikasi. Kegalauannya itu pun kerap ditemani dengan mendengarkan lagu-lagu dari Potret.

"Iya relate banget. Pernah ngalamin seperti yang mereka ceritain," ujar Bunga.