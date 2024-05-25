Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Pemain Series Potret Bahas Digital Relationship di The Girl Fest 2024, Pengunjung Antusias

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |23:01 WIB
Pemain Series Potret Bahas Digital Relationship di The Girl Fest 2024, Pengunjung Antusias
Series Potret di The Girl Fest 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sederet cast series Vision+ Potret ikut meramaikan acara The Girl Fest 2024 yang berlangsung di Senayan Park, Jakarta Pusat. Di hari kedua yang berlangsung hari ini, Sabtu (25/5/2024), para pemain seperti Cassandra Lee, Givina Lukita, dan Gabriella Eka Putri berbagi pandangan dan pengalaman mengenai 'Digital Relationship'.

Kehadiran ketiganya juga sekaligus untuk memperkenalkan series Potret yang akan segera tayang di Vision+.

Pemain Series Potret Bahas Digital Relationship di The Girl Fest 2024, Pengunjung Antusias

Mereka berbagai cerita mengenai teknologi yang sebenarnya bak pisau bermata dua yang di satu sisi bisa membantu hubungan namun di sisi lain justru memperburuk suatu hubungan yang terjalin.

Terutama bagi yang harus menjalani hubungan jarak jauh alias LDR yang tentu begitu mengandalkan ponsel dan teknologi lainnya untuk berkomunikasi.

Givina juga sempat berbagi cerita mengenai pengalaman menggunakan dating apps yang saat ini tengah marak digunakan sebagai platform cari jodoh. Sementara Gabriella Eka Putri sempat mengungkap bahwa dirinya sempat menjalani hubungan LDR yang kandas.

Pengunjung bernama Bunga pun merasa terwakili dengan cerita-cerita yang dibagikan. Dia bahkan menyebut bahwa dirinya kerap galau dengan hubungan yang lebih banyak mengandalkan digital dalam berkomunikasi. Kegalauannya itu pun kerap ditemani dengan mendengarkan lagu-lagu dari Potret.

"Iya relate banget. Pernah ngalamin seperti yang mereka ceritain," ujar Bunga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187278/i_love_you_pak_dosen-lL3q_large.jpg
Microdrama VISION+ I Love You Pak Dosen: Sang Dosen Galak Ternyata Calon Tunangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187273/papa_bilang_apa-4VU5_large.jpg
Microdrama VISION+ Papa Bilang Juga Apa: Orangtua Overprotective vs Remaja yang Ingin Bebas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186183/vision-9e4W_large.jpg
Duet VISION+ dan iQIYI Hadirkan Paket Combo Asia, Dito Darmawan: Efektif dan Efisien!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184505/microdrama_liontin_kirana-orRc_large.jpg
Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement