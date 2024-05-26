Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tengku Dewi Putri Tak Ingin Hak Asuh Anak Jatuh ke Tangan Andrew Andika, Ini Alasannya

Selvianus , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |07:30 WIB
Tengku Dewi Putri Tak Ingin Hak Asuh Anak Jatuh ke Tangan Andrew Andika, Ini Alasannya
Tengku Dewi perjungkan hak asuh anak (Foto: IG Tengku Dewi)
A
A
A

JAKARTA - Tengku Dewi Putri melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang mengatakan kalau kliennya akan melayangkan gugatan cerai terhadap Andrew Andika.

Selain gugat cerai, Tengku Dewi Putra juga memperjuangkan hak asuh anak. Sebab saat ini sang anak masih kecil yang masih membutuhkan sosok sang ibu.

"Tentu kami akan minta bahwa anak-anak ini juga bayi yang sudah ada sekarang atau masih di kandungan itu masih berada kawasan hak asuh ibunya," kata Minola Sebayang saat ditemui di kawasan Kuningan Jakarta Selatan baru-baru ini.

Tengku Dewi Putri Tak Ingin Hak Asuh Anak Jatuh ke Tangan Andrew Andika, Ini Alasannya

Selain memperjuangkan hak asuh anak, Minola juga mengaku kalau pihaknya juga akan memperjuangkan masa iddah agar lebih panjang. Karena pertimbangan bayi yang ada didalam kandungan Tengku Dewi Putri.

Saat ini, kandungan Tengku Dewi Putri telah memasuki tujuh bulan dan selang dua bulan lagi, dirinya akan segera melahirkan. Akan tetapi sayangnya, ia dihadapkan pada situasi perceraian akibat adanya dugaan perselingkuhan Andrew Andika dengan perempuan lain.

"Istri sedang hamil melakukan gugatan cerai pada suaminya. Nah itu nanti mungkin ada beberapa syarat yang salah satunya adalah masa iddahnya agak panjang, artinya sampai sih bayi itu lahir, sih istri ini tidak boleh memiliki hubungan dengan laki-laki lain atau menjalin hubungan dengan lelaki lain," jelas Minola.

Kendati sejumlah permintaan dari Tengku Dewi, Minola berharap agar gugatan disusunnya itu sesuai permintaan Tengku Dewi. Rencananya gugatan mereka akan masuk ke Pengadilan Agama pekan depan.

Namun belum diketahui secara pasti, kapan gugatan tersebut masuk ke Pengadilan Agama dan dimana Pengadilan yang dimaksud.

"Mulai hari ini agar di proses gugatan cerainya dan mudah-mudahan sesuai keinginan Tengku Dewi minggu depan gugatannya sudah selesai," tutur Minola.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3180004/andrew_andika-nhRG_large.jpg
Andrew Andika Resmi Lepas Status Duda, Pamer Buku Nikah di Depan Kakbah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/33/3178200/andrew_andika-sif8_large.jpg
Andrew Andika Bantah Tuduhan Tengku Dewi Putri soal Tak Nafkahi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/33/3155425/andrew_andika-4XuD_large.jpg
Tunangan, Andrew Andika Minta Doa Jelang Menikahi Vio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/33/3155421/andrew_andika-E0s1_large.jpg
Respons Andrew Andika Dituding Cowok Redflag Usai Cerai dari Tengku Dewi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/33/3138017/andrew_andika-2Z3r_large.jpg
Move On, Andrew Andika Sudah Kenalkan Pacar Baru ke Orangtua dan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/33/3115137/andrew_andika-KbNn_large.jpg
Andrew Andika Akui Punya Pacar Baru, 2 Bulan setelah Cerai dari Tengku Dewi Putri
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement