Tengku Dewi Putri Tak Ingin Hak Asuh Anak Jatuh ke Tangan Andrew Andika, Ini Alasannya

JAKARTA - Tengku Dewi Putri melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang mengatakan kalau kliennya akan melayangkan gugatan cerai terhadap Andrew Andika.

Selain gugat cerai, Tengku Dewi Putra juga memperjuangkan hak asuh anak. Sebab saat ini sang anak masih kecil yang masih membutuhkan sosok sang ibu.

"Tentu kami akan minta bahwa anak-anak ini juga bayi yang sudah ada sekarang atau masih di kandungan itu masih berada kawasan hak asuh ibunya," kata Minola Sebayang saat ditemui di kawasan Kuningan Jakarta Selatan baru-baru ini.

Selain memperjuangkan hak asuh anak, Minola juga mengaku kalau pihaknya juga akan memperjuangkan masa iddah agar lebih panjang. Karena pertimbangan bayi yang ada didalam kandungan Tengku Dewi Putri.

Saat ini, kandungan Tengku Dewi Putri telah memasuki tujuh bulan dan selang dua bulan lagi, dirinya akan segera melahirkan. Akan tetapi sayangnya, ia dihadapkan pada situasi perceraian akibat adanya dugaan perselingkuhan Andrew Andika dengan perempuan lain.

"Istri sedang hamil melakukan gugatan cerai pada suaminya. Nah itu nanti mungkin ada beberapa syarat yang salah satunya adalah masa iddahnya agak panjang, artinya sampai sih bayi itu lahir, sih istri ini tidak boleh memiliki hubungan dengan laki-laki lain atau menjalin hubungan dengan lelaki lain," jelas Minola.

Kendati sejumlah permintaan dari Tengku Dewi, Minola berharap agar gugatan disusunnya itu sesuai permintaan Tengku Dewi. Rencananya gugatan mereka akan masuk ke Pengadilan Agama pekan depan.

Namun belum diketahui secara pasti, kapan gugatan tersebut masuk ke Pengadilan Agama dan dimana Pengadilan yang dimaksud.

"Mulai hari ini agar di proses gugatan cerainya dan mudah-mudahan sesuai keinginan Tengku Dewi minggu depan gugatannya sudah selesai," tutur Minola.