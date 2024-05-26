Tak Sabar Ingin Cerai, Tengku Dewi Putri Bakal Ajukan Gugatan Pekan Depan

JAKARTA - Tengku Dewi Putri sudah yakin untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Andrew Andika, usai perselingkuhan sang aktor dengan banyak wanita terbongkar. Bahkan Dewi pun sudah siap untuk mendaftarkan perceraiannya pekan depan.

Diketahui, sebelum mendaftarkan perceraiannya di Pengadilan Agama, Dewi sudah terlebih dahulu menunjuk Minola Sebayang untuk menjadi kuasa hukumnya.

Saat ini, Dewi bersama tim kuasa hukumnya disebut masih mempersiapkan berbagai kebutuhan yang kemungkinan akan diperlukan ketika mengajukan gugatan cerai.

"Maka mulai hari ini kami menyusun gugatan perceraian Tengku Dewi terhadap Andrew," kata Minola.

Tengku Dewi bakal ajukan gugatan cerai pekan depan (Foto: Instagram/tengkudewiputri)





"Hari ini kita sudah mulai proses ya gugatan cerainya, kita harapkan dalam waktu dekat mungkin Minggu depan, kita sudah bisa mendaftarkan gugatan cerai Tengku Dewi terhadap suaminya Andrew," sambungnya.

Dewi sendiri tampaknya sudah mantap bercerai lantaran tak tahan dengan kelakuan suaminya yang hobi selingkuh. Apalagi, Andrew disebut sudah selingkuh dari calon ibu dua anak ini sejak awal pernikahan mereka.

"Ya alasannya Tengku Dewi untuk mengajukan gugatan kepada Andrew terkait dengan masalah perilakunya Andrew dari awal perkawinan," bebernya.

"Mereka ini menikahnya sudah lebih kurang 11 tahun, tapi mulai tahun-tahun pertama perkawinan itu ada satu perilaku buruk dari Andrew yang tidak pernah berubah," lanjutnya.