Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tak Sabar Ingin Cerai, Tengku Dewi Putri Bakal Ajukan Gugatan Pekan Depan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |07:45 WIB
Tak Sabar Ingin Cerai, Tengku Dewi Putri Bakal Ajukan Gugatan Pekan Depan
Tengku Dewi bakal ajukan gugatan cerai pekan depan (Foto: Instagram/tengkudewiputri)
A
A
A

JAKARTA - Tengku Dewi Putri sudah yakin untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Andrew Andika, usai perselingkuhan sang aktor dengan banyak wanita terbongkar. Bahkan Dewi pun sudah siap untuk mendaftarkan perceraiannya pekan depan.

Diketahui, sebelum mendaftarkan perceraiannya di Pengadilan Agama, Dewi sudah terlebih dahulu menunjuk Minola Sebayang untuk menjadi kuasa hukumnya.

Saat ini, Dewi bersama tim kuasa hukumnya disebut masih mempersiapkan berbagai kebutuhan yang kemungkinan akan diperlukan ketika mengajukan gugatan cerai.

"Maka mulai hari ini kami menyusun gugatan perceraian Tengku Dewi terhadap Andrew," kata Minola.

Tengku Dewi Putri

Tengku Dewi bakal ajukan gugatan cerai pekan depan (Foto: Instagram/tengkudewiputri)


"Hari ini kita sudah mulai proses ya gugatan cerainya, kita harapkan dalam waktu dekat mungkin Minggu depan, kita sudah bisa mendaftarkan gugatan cerai Tengku Dewi terhadap suaminya Andrew," sambungnya.

Dewi sendiri tampaknya sudah mantap bercerai lantaran tak tahan dengan kelakuan suaminya yang hobi selingkuh. Apalagi, Andrew disebut sudah selingkuh dari calon ibu dua anak ini sejak awal pernikahan mereka.

"Ya alasannya Tengku Dewi untuk mengajukan gugatan kepada Andrew terkait dengan masalah perilakunya Andrew dari awal perkawinan," bebernya.

"Mereka ini menikahnya sudah lebih kurang 11 tahun, tapi mulai tahun-tahun pertama perkawinan itu ada satu perilaku buruk dari Andrew yang tidak pernah berubah," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3180004/andrew_andika-nhRG_large.jpg
Andrew Andika Resmi Lepas Status Duda, Pamer Buku Nikah di Depan Kakbah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/33/3178200/andrew_andika-sif8_large.jpg
Andrew Andika Bantah Tuduhan Tengku Dewi Putri soal Tak Nafkahi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/33/3155425/andrew_andika-4XuD_large.jpg
Tunangan, Andrew Andika Minta Doa Jelang Menikahi Vio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/33/3155421/andrew_andika-E0s1_large.jpg
Respons Andrew Andika Dituding Cowok Redflag Usai Cerai dari Tengku Dewi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/33/3138017/andrew_andika-2Z3r_large.jpg
Move On, Andrew Andika Sudah Kenalkan Pacar Baru ke Orangtua dan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/33/3115137/andrew_andika-KbNn_large.jpg
Andrew Andika Akui Punya Pacar Baru, 2 Bulan setelah Cerai dari Tengku Dewi Putri
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement