HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tengku Dewi Putri Akan Tuntut Hak Asuh Anak dalam Gugatan Cerainya ke Andrew Andika

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |13:45 WIB
Tengku Dewi Putri Akan Tuntut Hak Asuh Anak dalam Gugatan Cerainya ke Andrew Andika
Tengku Dewi Putri akan tuntut hak asuh anak (Foto: Instagram/tengkudewiputri)
A
A
A

JAKARTA - Andrew Andika akan digugat cerai oleh istrinya, Tengku Dewi Putri, usai isu perselingkuhan yang dilakukannya. Rencananya, Dewi akan melayangkan gugatan cerai di Pengadilan Agama pada pekan depan.

Terkait gugatan, Dewi rupanya tidak hanya akan menuntut cerai dari bintang film Hagesu tersebut. Tetapi juga menuntut soal hak asuh anak semata wayangnya, Eshan Rayn Fischer serta bayi yang masih ada di dalam kandungannya.

"Kalau hak asuhnya Dewi tentu ingin anak-anak yang dibawah umur dalam pengasuhan dia tentu dengan hak-hak yang terkait dan dibenarkan UU seperti hak nafkah, pendidikan kesehatan untuk anak-anaknya," ujar Minola Sebayang, selaku kuasa hukum Tengku Dewi Putri, saat ditemui beberapa waktu lalu.

"Akan lebih tepat dan dalam perawatan hak asuh ibunya, mungkin tidak mengurangi hak Andrew untuk bertemu dengan anak-anaknya," sambungnya.

Tengku Dewi Putri

Tengku Dewi Putri akan tuntut hak asuh anak (Foto: Instagram/tengkudewiputri)

Sementara itu, sebagai ibu Tengku Dewi tentunya tidak ingin anak-anaknya tidak mendapatkan kasih sayang dari ayah mereka. Oleh karenanya, ia berjanji untuk tidak menghalangi Andrew bertemu dengan buah hatinya.

Halaman:
1 2
