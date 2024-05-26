Inara Rusli Pilih Homeschooling Demi Keselamatan dan Kenyamanan Anak-anaknya

JAKARTA - Starla Rhea Idola Virgoun, anak dari Virgoun dan Inara Rusli hingga kini masih menjalani homeschooling. Hal itu bahkan dibenarkan langsung oleh Inara Rusli selaku ibu.

Keputusan itu awalnya diambil karena kala itu sedang pandemi Covid-19. Namun, Inara pun merasa kurang efektif apabila putrinya belajar dengan proses online. Sehingga ia pun lebih memilih untuk menyekolahkan anaknya di rumah, lantaran guru akan fokus pada satu murid saja.

"Saat itu lagi pandemi, sekolah tutup. Mereka menyediakan dengan proses online. Kayaknya kurang efektif, kenapa nggak homeschooling buat starla. Alhamdulillah International school," ujar Inara Rusli di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, baru-baru ini.

Meski homeschooling, Inara Rusli memastikan bahwa guru-gurunya juga kompeten di bidangnya masing-masing. Ditambah lagi Inara Rusli merasa aman ketika guru-guru yang datang ke rumahnya.

Inara Rusli pilih homeschooling untuk kenyamanan dan keselamatan anak (Foto: Instagram/mommy_starla)

"Mereka menyediakan guru yang bisa berbagai bahasa. Gurunya juga datang ke rumah insya Allah aman, apalagi anak perempuan kan ya," jelas Inara Rusli.