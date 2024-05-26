Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Inara Rusli Pilih Homeschooling Demi Keselamatan dan Kenyamanan Anak-anaknya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |02:30 WIB
Inara Rusli Pilih Homeschooling Demi Keselamatan dan Kenyamanan Anak-anaknya
Inara Rusli pilih homeschooling untuk kenyamanan dan keselamatan anak (Foto: Instagram/mommy_starla)
A
A
A

JAKARTA - Starla Rhea Idola Virgoun, anak dari Virgoun dan Inara Rusli hingga kini masih menjalani homeschooling. Hal itu bahkan dibenarkan langsung oleh Inara Rusli selaku ibu.

Keputusan itu awalnya diambil karena kala itu sedang pandemi Covid-19. Namun, Inara pun merasa kurang efektif apabila putrinya belajar dengan proses online. Sehingga ia pun lebih memilih untuk menyekolahkan anaknya di rumah, lantaran guru akan fokus pada satu murid saja.

"Saat itu lagi pandemi, sekolah tutup. Mereka menyediakan dengan proses online. Kayaknya kurang efektif, kenapa nggak homeschooling buat starla. Alhamdulillah International school," ujar Inara Rusli di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, baru-baru ini.

Meski homeschooling, Inara Rusli memastikan bahwa guru-gurunya juga kompeten di bidangnya masing-masing. Ditambah lagi Inara Rusli merasa aman ketika guru-guru yang datang ke rumahnya.

Inara Rusli dan Starla

Inara Rusli pilih homeschooling untuk kenyamanan dan keselamatan anak (Foto: Instagram/mommy_starla)

"Mereka menyediakan guru yang bisa berbagai bahasa. Gurunya juga datang ke rumah insya Allah aman, apalagi anak perempuan kan ya," jelas Inara Rusli.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/33/3187965/wardatina_mawa-can7_large.jpg
Wardatina Mawa Mantap Ceraikan Insanul Fahmi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/33/3187935/insanul_fahmi-kKpM_large.jpg
Dipolisikan 2 Istri, Insanul Fahmi Curhat di Depan Kakbah dan Berdoa Minta Kekuatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/33/3187921/inara_rusli-pCLN_large.jpg
Wardatina Mawa Tuntut Permintaan Maaf dari Inara Rusli: Dia Merusak Pernikahan Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/33/3187917/inara_rusli-8oSL_large.jpg
Wardatina Mawa Bantah Dapat Bukti Video CCTV Inara Rusli dari Virgoun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/33/3187191/insanul_fahmi-yCmD_large.jpg
Ogah Cerai, Insanul Fahmi Datangi Rumah Inara Rusli dan Bersujud Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/33/3187189/inara_rusli-HXa5_large.jpg
Dilaporkan Inara Rusli terkait Illegal Access, Wardatina Mawa Pilih Fokus Bantu Korban Banjir
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement