Pesan Inara Rusli untuk Virgoun, Usai Jalan Bareng Anak

JAKARTA - Hubungan Inara Rusli dan Virgoun masih tetap baik, meski saat ini mereka sudah berstatus sebagai mantan suami-istri. Keduanya pun tampaknya sengaja menjaga hubungan baik, demi ketiga anak mereka.

Baru-baru ini, Inara Rusli pun membagikan foto dirinya bersama Virgoun dan anak-anak mereka. Dalam foto itu, Inara dan Virgoun tampaknya bertemu di sebuah restoran.

Melalui keterangan unggahannya, Inara menuliskan pesan untuk mantan suaminya. Mantan anggota girlband Bexxa itu bahkan mengucapkan terima kasih atas pelajaran hidup yang didapatnya selama membina rumah tangga bersamanya.

"Makasih banyak daddynya anak-anak atas segala kebaikan dan pelajaran hidup yang sudah diberikan. Semoga pelajaran hidup ini bisa menjadi pengingat untuk kalian agar jangan pernah menduakan Allah dengan apapun," ujar Inara Rusli dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @mommy_starla.

Pesan Inara Rusli untuk Virgoun usai jalan bareng anak (Foto: Instagram/mommy_starla)





Meski rumah tangganya telah berakhir, dia berharap dirinya dan Virgoun bisa bekerja sama menjadi sosok orangtua yang bisa mendidik anak-anak dengan baik.