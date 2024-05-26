Ria Ricis Akan Pergi Haji untuk Pertama Kalinya di Tahun Ini

Ria Ricis akan pergi haji untuk pertama kalinya di tahun ini (Foto: Instagram/riaricis1795)

JAKARTA - Ria Ricis akan pergi ke tanah suci untuk menjalani ibadah Haji pertama kalinya. Menariknya, kepergian Ricis untuk menjalankan ibadah Haji baru bisa terealisasi di tahun ini. Meskipun, dia sudah memiliki keinginan cukup lama untuk menjalankan ibadah Haji.

Hal itu diungkapkan oleh kakak kandung Ria Ricis, Oki Setiana Dewi. Ia menegaskan bahwa Ria Ricis pergi Haji bukan karena patah hati akibat perceraiannya.

"Nggak (pergi haji gara-gara cerai)" kata Oki Setiana Dewi di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, baru-baru ini.

"Bukan karena kejadian tertentu dia baru pergi haji," tambahnya.

Ria Ricis akan pergi haji untuk pertama kalinya di tahun ini (Foto: Instagram/riaricis1795)

Sebetulnya tak hanya Ria Ricis, adik keduanya, Shindy Putri juga sama sudah punya keinginan pergi haji sejak lama.