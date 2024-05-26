Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ria Ricis Akan Pergi Haji untuk Pertama Kalinya di Tahun Ini

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |17:45 WIB
Ria Ricis Akan Pergi Haji untuk Pertama Kalinya di Tahun Ini
Ria Ricis akan pergi haji untuk pertama kalinya di tahun ini (Foto: Instagram/riaricis1795)
A
A
A

JAKARTA - Ria Ricis akan pergi ke tanah suci untuk menjalani ibadah Haji pertama kalinya. Menariknya, kepergian Ricis untuk menjalankan ibadah Haji baru bisa terealisasi di tahun ini. Meskipun, dia sudah memiliki keinginan cukup lama untuk menjalankan ibadah Haji.

Hal itu diungkapkan oleh kakak kandung Ria Ricis, Oki Setiana Dewi. Ia menegaskan bahwa Ria Ricis pergi Haji bukan karena patah hati akibat perceraiannya.

"Nggak (pergi haji gara-gara cerai)" kata Oki Setiana Dewi di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, baru-baru ini.

"Bukan karena kejadian tertentu dia baru pergi haji," tambahnya.

Ria Ricis dan kakaknya

Ria Ricis akan pergi haji untuk pertama kalinya di tahun ini (Foto: Instagram/riaricis1795)

Sebetulnya tak hanya Ria Ricis, adik keduanya, Shindy Putri juga sama sudah punya keinginan pergi haji sejak lama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/33/3164967/ria_ricis_dan_moana-daS5_large.jpg
Baru Umur 3 Tahun, Putri Ria Ricis sudah Jadi Ibu Kos 8 Kamar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158541/ria_ricis-MCka_large.jpg
Ria Ricis Habiskan Dana Rp1 Miliar demi Wujudkan Pesta Ulang Tahun Impian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147633/ria_ricis-c1oa_large.JPG
Ria Ricis Ingin Kuliah S2, tapi Lewat Jalur Beasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146912/ria_ricis-AzSL_large.jpg
Bukan Menikah, Ria Ricis Ungkap Rencana Masa Depan usai Dipacari Evan DC Music
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145818/oki_setiana_dewi-gmvN_large.jpg
Soal Kedekatan Ria Ricis dan Evan DC Music, Oki Setiana Dewi: Dia Tidak Cerita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145707/ria_ricis-miwY_large.jpg
Punya Pacar Baru, Ria Ricis Tak Ingin Buru-Buru Menikah Lagi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement