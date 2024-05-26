Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ria Ricis Sebut Moana Sudah Bisa Ucapkan Beberapa Kata, Usai Jalani Terapi Bicara

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |10:45 WIB
Ria Ricis Sebut Moana Sudah Bisa Ucapkan Beberapa Kata, Usai Jalani Terapi Bicara
Ria Ricis sebut Moana sudah bisa ucapkan beberapa kata, usai jalani terapi bicara (Foto: Instagram/riaricis1795)
JAKARTA - Ria Ricis menyadari bahwa putrinya, Cut Raifa Aramoana, mengalami keterlambatan dalam hal berbicara. Hal itu membuatnya saat ini tengah mendampingi sang putri untuk menjalani terapi bicara.

Diakui Ricis, Moana terbilang lebih telat berbicara dibandingkan dengan anak seumurannya. Namun, setelah menjalani terapi, Ria Ricis bersyukur lantaran kondisi Moana sudah memiliki kemajuan.

"Kondisi Moana Alhamdulillah lebih aktif, sudah bisa beberapa kata, kalimat dan memang terapi terus," ungkap Ria Ricis di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Sabtu, 25 Mei 2024.

Mantan istri Teuku Ryan itu sempat merasa sedih karena Moana dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Padahal menurutnya setiap anak itu memiliki kemampuan dan perkembangan yang berbeda-beda.

Ria Ricis dan Moana

Ria Ricis sebut Moana sudah bisa ucapkan beberapa kata, usai jalani terapi bicara (Foto: Instagram/riaricis1795)

Oleh karena itu, Ricis pun langsung ambil tindakan dengan memasukkan putrinya ke beberapa sekolah termasuk mengikuti terapi, agar perkembangan sang putri semakin baik.

"Anak-anak itu kan beda, ada yang jalan dulu, bicara. Kita memang stimulasi," jelas Ria Ricis.

"Itulah kenapa saya masukin ke beberapa sekolah sama guru terapis dan sekolah," tandasnya.

(van)

