HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ikang Fawzi Tetap Ajak Masyarakat Jadi Peserta BPJS Kesehatan, Meski Diminta Antre 6 Jam

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |11:45 WIB
Ikang Fawzi Tetap Ajak Masyarakat Jadi Peserta BPJS Kesehatan, Meski Diminta Antre 6 Jam
Ikang Fawzi tetap ajak masyarakat jadi peserta BPJS Kesehatan (Foto: Instagram/ikangfawzi)
A
A
A

JAKARTA - Aktor sekaligus penyanyi senior, Ikang Fawzi, baru-baru ini viral usai mengeluhkan lamanya pelayanan BPJS Kesehatan. Dalam unggahannya di media sosial, suami dari Marissa Haque ini bahkan sampai harus antre selama 6 jam lamanya agar bisa mendapat pelayanan kesehatan menggunakan BPJS.

Kritik tersebut ternyata direspons baik oleh pihak BPJS Kesehatan dengan memastikan akan memperbaiki mutu dan terus memberi pelayanan maksimal untuk semua masyarakat Indonesia.

Di sisi lain, Ikang Fawzi menilai BPJS Kesehatan amatlah penting bagi masyarakat, karena banyak sekali manfaat yang bisa diterima. Itu kenapa, dirinya memberi perhatian pada BPJS Kesehatan supaya bisa terus prima pelayanannya.

"Mari sama-sama kita dukung dan kritisi terus agar produk dan pelayanan BPJS Kesehatan semakin membaik. Ini hak warga negara Indonesia untuk mendapat pelayanan kesehatan terbaik," kata Ikang Fawzi di keterangan Instagram @ikangfawzi, dikutip Minggu (26/5/2024).

Ikang Fawzi

Ikang Fawzi tetap ajak masyarakat jadi peserta BPJS Kesehatan (Foto: Instagram/ikangfawzi)


Lebih lanjut, MNC Portal menerima video kiriman dari Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof Ali Ghufron Mukti, memperlihatkan Ikang Fawzi memberi pernyataan kalau dia dan keluarganya adalah peserta BPJS Kesehatan sudah sejak lama.

Halaman:
1 2
