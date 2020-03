JAKARTA - Penyanyi senior Ikang Fawzi tetap terlihat awet muda di usianya yang sudah 60 tahun. Ternyata, rahasia suami Marissa Haque itu untuk terlihat muda adalah karena dirinya tak memiliki musuh.

"Alhamdulillah (awet muda). Saya bersyukur, saya enggak punya musuh, tak pernah iri sama orang,” katanya saat ditemui di M Bloc Space, Melawai, Jakarta Selatan belum lama ini.

Ikang mengaku berusaha menjaga hubungan baiknya dengan orang lain. Kendati ada saja pihak yang pernah membuatnya kecewa.

Baca juga: Ikang Fawzi Perjuangkan Kesejahteraan Musisi Indonesia

“Saya merasa semua orang adalah teman dan mereka baik. Ya, walau ada beberapa juga yang sering mengecewakan, tapi enggak masalah. Let it go. Itu bukan rezeki saya. Tapi dengan cara begitu, hidup saya ringan,” tuturnya.

Selain itu, pelantun Preman tersebut juga berusaha memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Salah satunya memperjuangkan kesejahteraan musisi Tanah Air dengan bergabung dalam Federasi Serikat Musisi Indonesia.*

Baca juga: Penjelasan Ririn Ekawati soal Temuan Xanax di Rumahnya

(SIS)