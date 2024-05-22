Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nathalie Holscher Bongkar Isi DM Kekasih Baru Sule

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |06:05 WIB
Nathalie Holscher Bongkar Isi DM Kekasih Baru Sule
Nathalie Holscher bongkar isi DM kekasih baru Sule (Foto: Instagram/nathalieholscher)
A
A
A

JAKARTA - Nathalie Holscher mengaku sudah kenal dengan sosok kekasih baru Sule, Santyka Fauziah. Menariknya, perkenalan mereka terjadi saat mantan suaminya belum menjalin hubungan dengan Santyka.

Ibu satu anak ini mengatakan bahwa dirinya pernah berinteraksi dengan Santyka lewat DM TikTok. Diakui Nathalie, ia sempat mengirimkan pesan ke Santyka dan berkenalan lantaran pernah memberi kekasih Sule gift.

"Sebenarnya, jauh sebelum dekat sama Akang, kan dia sempet live di TikTok," ujar Nathalie Holscher dalam acara Pagi Pagi Ambyar.

"Aku pernah tuh kasih gift, pernah Direct Message (DM) juga dia (Santyka) 'Makasih, salam kenal ya teteh' gitu. 'Iya salam kenal juga'," sambungnya.

Nathalie Holscher

Nathalie Holscher bongkar isi DM kekasih baru Sule (Foto: Instagram/nathalieholscher)

Meski begitu, Nathalie mengaku belum pernah dikenalkan dengan Santyka secara langsung oleh Sule.

Halaman:
1 2
