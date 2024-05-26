Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Project Pop Bikin Goyang, Tutup Java Jazz Festival 2024 dengan Manis

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |02:01 WIB
Project Pop Bikin Goyang, Tutup Java Jazz Festival 2024 dengan Manis
Project Pop tutup manis Java Jazz Festival 2024 (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Grup musik Project Pop tampil memukau di hari terakhir Java Jazz Festival 2024. Udjo, Yosi, Tika, Odie dan Gugum berhasil menghibur para penutup sekaligus menutup malam JJF 2024.

Project Pop tampil istimewa di panggung Java Jazz Stage pada pukul 20.30 WIB. Para penonton pun langsung memadati area tersebut demi menyaksikan langsung penampilan seru mereka.

Project Pop Bikin Goyang, Tutup Java Jazz Festival 2024 dengan Manis

Yosi Cs membuka penampilan di JJF 2024 dengan lagu, Aku Memang Beda. Mereka mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam mengingat ini momen perdana Project Pop tampil di Java Jazz Festival.

“Bisa juga ya kita nge-jazz. Buat penampilan pertama kami di JJF lumayan ya,” kata Yosie.

Penampilan Project Pop di hari terakhir ini sukses bikin penonton bergoyang. Sederet lagu hits juga mereka bawakan seperti Pacarku Superstar, Coconut, Tu Wa Ga Pat dan masih banyak lagi.

Tak ketinggalan lagu Goyang Duyu yang juga dinyanyikan Project Pop di panggung JJF 2024. Para penonton asyik bergoyang menikmati aksi panggung grup musik yang hits di era 90-an itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/205/3013441/bareng-afgan-bebi-romeo-bikin-penonton-nyanyi-bareng-di-java-jazz-festival-2024-XdlTyqFP4w.jpg
Bareng Afgan, Bebi Romeo Bikin Penonton Nyanyi Bareng di Java Jazz Festival 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/205/3013440/tompi-hadirkan-kejutan-di-java-jazz-festival-2024-ajak-sang-putri-nyanyi-bareng-jdIjfpBJYy.jpg
Tompi Hadirkan Kejutan di Java Jazz Festival 2024, Ajak Sang Putri Nyanyi Bareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/205/3013300/mldspot-beri-experience-tak-terlupakan-bagi-pengunjung-java-jazz-festival-2024-v8hszAmoqf.jpg
MLDSPOT Beri Experience Tak Terlupakan Bagi Pengunjung Java Jazz Festival 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/205/3013141/senyum-semringah-mezzaluna-dan-mea-shahira-tampil-di-java-jazz-festival-2024-hTpS8ZMVcl.jpg
Senyum Semringah Mezzaluna dan Mea Shahira Tampil di Java Jazz Festival 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/205/3013099/ananda-badudu-java-jazz-festival-2024-dan-rintikan-hujan-di-sore-hari-qA4kID9G8h.jpg
Ananda Badudu, Java Jazz Festival 2024 dan Rintikan Hujan di Sore Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/205/3013091/bni-java-jazz-festival-2024-tantri-and-the-momons-tribute-spesial-bawakan-karya-elfa-secioria-f7OSJY1HJW.jpeg
BNI Java Jazz Festival 2024, Tantri and The Momons Tribute Spesial Bawakan Karya Elfa Secioria
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement