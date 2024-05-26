Project Pop Bikin Goyang, Tutup Java Jazz Festival 2024 dengan Manis

JAKARTA - Grup musik Project Pop tampil memukau di hari terakhir Java Jazz Festival 2024. Udjo, Yosi, Tika, Odie dan Gugum berhasil menghibur para penutup sekaligus menutup malam JJF 2024.

Project Pop tampil istimewa di panggung Java Jazz Stage pada pukul 20.30 WIB. Para penonton pun langsung memadati area tersebut demi menyaksikan langsung penampilan seru mereka.

Yosi Cs membuka penampilan di JJF 2024 dengan lagu, Aku Memang Beda. Mereka mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam mengingat ini momen perdana Project Pop tampil di Java Jazz Festival.

“Bisa juga ya kita nge-jazz. Buat penampilan pertama kami di JJF lumayan ya,” kata Yosie.

Penampilan Project Pop di hari terakhir ini sukses bikin penonton bergoyang. Sederet lagu hits juga mereka bawakan seperti Pacarku Superstar, Coconut, Tu Wa Ga Pat dan masih banyak lagi.

Tak ketinggalan lagu Goyang Duyu yang juga dinyanyikan Project Pop di panggung JJF 2024. Para penonton asyik bergoyang menikmati aksi panggung grup musik yang hits di era 90-an itu.