Tompi Hadirkan Kejutan di Java Jazz Festival 2024, Ajak Sang Putri Nyanyi Bareng

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |00:01 WIB
Tompi Hadirkan Kejutan di Java Jazz Festival 2024, Ajak Sang Putri Nyanyi Bareng
Tompi berikan kejutan di Java Jazz Festival 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tompi menghibur para penonton di Java Jazz Festival 2024 hari terakhir, Minggu (26/5/2024). Tompi membuka Java Jazz hari terakhir ini dengan penampilan uniknya membawakan lagu anak-anak Burung Kakak Tua dengan sentuhan jazz yang elegan.

Penampilan Tompi berlangsung meriah pada pukul 17.00 WIB. Ia pun turut menyapa para penonton yang sudah tak sabar menunggu penampilannya.

Tompi Hadirkan Kejutan di Java Jazz Festival 2024, Ajak Sang Putri Nyanyi Bareng

“Udah lama saya ga main di Java Jazz 2024. Akan ada banyak suprise hari ini,” ungkap Tompi.

Sebagai kejutan, Tompi juga perdana mengajak putrinya Ayesha bernyanyi di atas panggung. Ayesha dan Tompi kompak membawakan lagu Selalu Denganmu dan bikin penonton ikut bernyanyi bersama. Penampilan Ayesha ini pun sukses mencuri perhatian penonton.

“Sukses buat Ayesha, semoga tahun ini albumnya keluar,” kata Tompi.

Penampilan spesial Tompi di hari terakhir Java Jazz 2024 ini juga dimeriahkan dengan sederet lagu hitsnya. Beberapa yang ia bawakan ada Sedari Dulu, Nurlela hingga Tak Pernah Setengah Hati. Tompi membawakan lagu-lagu tersebut dengan gaya jazz yang kental hingga banjir riuh tepuk tangan para penonton.

