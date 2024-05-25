Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Minggu Seru Bersama KIKO Episode Golden Elders, Hanya di RCTI

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |07:21 WIB
Minggu Seru Bersama KIKO Episode Golden Elders, Hanya di RCTI
Serial animasi KIKO. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - RCTI akan menghangatkan Minggu pagi Anda dan keluarga dengan menayangkan serial animasi KIKO dengan episode Golden Elders. Berikut bocoran episode untuk minggu ini. 

Saat mengunjungi sebuah toko pizza, Kiko bertemu anak kecil bernama Fini. Karena takut bertemu sang nenek, bocah perempuan itu meminta Kiko untuk menemaninya. 

BACA JUGA:
Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode Friend Like Me, Hanya di RCTI

Kiko berusaha membantu agar Fini tak takut lagi pada neneknya dengan mencari tahu penyebab ketakutan sang cucu. Di lain pihak, Karkus kesal karena tour yang dijalaninya berantakan. 

Permasalahan itu bermula ketika seorang kakek tua merasa tersinggung dengan ucapan Karkus. Apa yang sebenarnya dikatakan Karkus sampai membuat kakek tersebut marah? 

Jangan lewatkan episode Golden Elders animasi KIKO di RCTI, pada Minggu, 26 Mei 2024, pukul 06.15 WIB. Animasi ini juga tayang di MNCTV, setiap Sabtu pukul 10.30 WIB dan Minggu pukul 08.00 WIB. 

Produk animasi MNC Animation ini, tak hanya menyuguhkan aksi dan petualangan seru namun juga memberikan pesan moral tentang kebenaran, persahabatan, perjuangan, dan pengorbanan. 

Anda juga dapat menonton animasi KIKO melalui aplikasi RCTI+ atau www.rctiplus.com.*

(SIS)

