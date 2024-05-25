Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Adik Sebut Perjuangan Syahrini untuk Hamil Tidak Mudah: Aduh Saya Mau Nangis

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |14:01 WIB
Adik Sebut Perjuangan Syahrini untuk Hamil Tidak Mudah: Aduh Saya Mau Nangis
Adik ungkap perjuangan Syahrini untuk hamil (Foto: IG Syahrini)
A
A
A

JAKARTA - Kabar kehamilan Syahrini disambut bahagia oleh publik. Sebab Syahrini dan sang suami, Reino Barack cukup lama menantikan buah hati mereka. Kini setelah 5 tahun menanti, akhirnya mereka akan segera menjadi orangtua.

Saat ini kehamilan Syahrini sudah memasuki usia 7 bulan. Adik Syahrini, Aisyahrani mengatakan bahwa perjuangan Syahrini tidak mudah untuk hamil. Mengingat masa-masa itu, membuat Aisyahrani bahkan ingin menangis.

Adik Sebut Perjuangan Syahrini untuk Hamil Tidak Mudah: Aduh Saya Mau Nangis

"Ya perjuangannya (hamil) enggak gampang, Aduh saya mau nangis juga ini," ungkap Aisyahrani dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Sabtu (25/5/2024).

Perempuan yang akrab disapa Rani ini juga menjelaskan bahwa kehamilan Syahrini ini tidak memakai program kehamilan khusus.

"Proses kehamilan Syahrini terjadi secara alami. Prosesnya normal," ungkap Aisyahrani.

"Tetapi memang dia treatment untuk kesehatannya agar bisa hamil. Alhamdulillah, Allah kasih tahun ini, ya memang tidak salah waktunya," sambungnya.

