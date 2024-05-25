Hamil, Syahrini dan Reino Barack Gelar Acara 7 Bulanan

JAKARTA - Pasangan Syahrini dan Reino Barack belakangan tengah menjadi sorotan usai mengumumkan bahwa mereka tengah menantikan kehadiran calon anak pertama mereka.

Kabar bahagia ini disampaikan oleh Syahrini melalui unggahan di instagram pribadinya. Kini, kehamilan Syahrini ternyata telah memasuki usia 7 bulan.

Adik Syahrini, Aisyahrani pun mengungkap bahwa foto-foto yang diunggah di akun Instagram Syahrini tersebut adalah momen saat acara 7 bulanan. Syahrini ternyata sudah menggelar acara 7 bulanan di Singapura. Acara tersebut hanya dihadiri oleh keluarga ini saja.

"Ya alhamdulillah sudah masuk 7 (bulan). Didoakan lancar, sehat, semuanya ya, amin. Betul acara 7 bulanan hanya keluarga inti saja sih kemarin kita ketemuan di sana," tutur Aisyahrani dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, Jumat, (24/5/2024).

Aisyahrani pun menjelaskan bahwa pada acara 7 bulanan itu dekorasi lokasi acara dihiasi dengan bunga-bunga sesuai dengan konsep favorit Syahrini yang menyukai bunga. Di acara lamarannya beberapa tahun lalu pun dekorasinya dihiasi bunga-bunga.

"Ya Incess (panggilan Syahrini) kan suka bunga, dia tuh suka bunga banget jadi harus ada tuh si bunga-bunga di mana pun, apapun acaranya kan bunga itu selalu ada," lanjutnya.

