HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

UNESCO Bantah Berikan Penghargaan untuk Syahrini di Cannes Film Festival 2025

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 23 Mei 2025 |00:02 WIB
UNESCO Bantah Berikan Penghargaan untuk Syahrini di Cannes Film Festival 2025
UNESCO Bantah Berikan Penghargaan untuk Syahrini di Cannes Film Festival 2025 (Foto: IG Syahrini)
JAKARTA - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) akhirnya buka suara terkait pemberitaan mengenai penghargaan yang diterima oleh penyanyi dan selebritis Indonesia, Syahrini, dalam rangkaian acara Cannes Film Festival 2025.

Dalam pernyataan resmi yang dikutip dari unggahan akun Instagram @rumpi_gosip, UNESCO secara tegas menyatakan mereka tidak terlibat dalam pemberian penghargaan yang dimaksud.

“Jadi UNESCO tidak terlibat dalam pemberian penghargaan pada acara di Cannes yang dimaksud,” demikian bunyi pernyataan resmi tersebut, dikutip Kamis (22/5/2025).

Melenggang di Cannes Film Festival 2025, Syahrini Dapat Penghargaan dari UNESCO
UNESCO Bantah Berikan Penghargaan untuk Syahrini di Cannes Film Festival 2025

Lebih lanjut, UNESCO menjelaskan, bahwa meskipun acara itu mungkin melibatkan salah satu UNESCO Artist for Peace, Guila Clara Kessous, dalam kapasitas pribadi atau simbolis, acara tersebut bukan merupakan upacara resmi atau bentuk pengakuan dari UNESCO.

“Meskipun acara tersebut mungkin melibatkan UNESCO Artist for Peace dalam kapasitas pribadi atau simbolis, acara tersebut bukan merupakan upacara atau bentuk pengakuan resmi dari UNESCO,” tambah pernyataan tersebut.

UNESCO juga menyebutkan bahwa penghargaan tersebut kemungkinan besar berasal dari organisasi bernama United Society Council melalui acara bertajuk Listen to Her Parole. 

“Mungkin akan lebih tepat jika disebut sebagai penghargaan dari United Society Council melalui acara Listen to her Parole, yang didukung oleh Guila Clara Kessous, salah satu UNESCO Artist for Peace.”

Pernyataan ini mematahkan kabar yang sebelumnya beredar luas di media sosial, yang menyebut bahwa Syahrini menerima penghargaan langsung dari UNESCO (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) PBB dalam ajang Cannes Film Festival 2025. 

Banyak warganet mempertanyakan validitas penghargaan tersebut, hingga akhirnya UNESCO mengeluarkan klarifikasi resmi.

Dengan adanya penjelasan ini, publik kini mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai asal-muasal penghargaan yang diterima Syahrini dan bahwa asosiasi langsung dengan UNESCO tidak benar.

Sebelumnya, klarifikasi dari UNESCO ini sendiri muncul setelah unggahan Syahrini yang mengklaim dirinya hadir di Cannes untuk menerima penghargaan "bergengsi dan luar biasa dari UNESCO melalui platform 'Dengarkan Pembebasan Bersyaratnya'".

Dalam pernyataannya di media sosial, Syahrini menuliskan pernyataan sebagai berikut.

“Saya datang ke Cannes untuk menerima penghargaan bergengsi & luar biasa dari UNESCO melalui platform 'Dengarkan pembebasan bersyaratnya'. Saya mendedikasikan ini untuk semua wanita di dunia,” ungkapnya. 

 

