Syahrini Kembali ke Jakarta, Gelar Pesta Ultah Mewah Bertabur Diva

Syahrini Kembali ke Jakarta, Gelar Pesta Ultah Mewah Bertabur Diva. (Foto: Instagram/@princessyahrini)

JAKARTA - Penyanyi Syahrini kembali ke Tanah Air setelah cukup lama menetap di Singapura. Kepulangannya kali ini didampingi sang suami, Reino Barack dan putri mereka, Baby R.

Sesampainya di Jakarta, pelantun My Lovely itu menggelar pesta ulang tahun eksklusif di sebuah hotel mewah. Disebut eksklusif, karena pesta bernuansa putih dan pink tersebut digelar terbatas dan dihadiri para sahabat.

Dari sederet diva yang hadir adalah Vina Panduwinata, Yuni Shara, Reza Artamevia, Krisdayanti, dan Melly Goeslaw. Pesta tersebut juga dihadiri selebriti lainnya, seperti Anto Hoed, Ivan Gunawan, Kiky Saputri, hingga Didit Hediprasetyo.

Vina Panduwinata, Yuni Shara, Krisdayanti, dan Melly Goeslaw bahkan memberikan penampilan spesial di pesta ulang tahun Syahrini tersebut. Pesta itu layaknya sebuah mini concert para diva.

Sementara itu, Ivan Gunawan dalam unggahannya membocorkan, kembalinya Syahrini kali ini tak sekadar untuk silaturahmi dengan para sahabat. Ibu satu anak tersebut, menurutnya, memiliki beberapa agenda untuk dunia hiburan.

Syahrini Kembali ke Jakarta, Gelar Pesta Ultah Mewah Bertabur Diva. (Foto: Instagram/@melly_goeslaw)

“Kehadirannya kembali tak sekadar silaturahmi, tapi akan ada adegan demi adegan yang akan dia kerjakan. Semoga panjang umur Mbak Getty. Sehat, berkah, dan bahagia,” ujarnya dikutip dari akun Instagram @ivan_gunawan, Senin (4/8/2025).

Meski tidak membocorkan detail agenda apa yang akan dilakukan Syahrini di Tanah Air, namun fans menyambut hangat kepulangan Syahrini. Penggemar mengaku, merindukan kecentilan, suara manja, dan humor segar Syahrini di atas panggung.