Hamil, Syahrini Pamer Potret Baby Bump

JAKARTA - Terjawab sudah teka-teki mengenai kehamilan Syahrini. Kini, Syahrini dan Reino Barack langsung yang menjawab rasa penasaran publik mengenai kabar bahagia itu.

Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Syahrini membagikan foto-foto dirinya dengan perut yang sudah membesar didampingi oleh sang suami. Senyum semringah selalu terpancar dalam setiap foto yang dibagikan.

Reino Barack tampak mencium perut istrinya dengan perasaan bahagia yang mendalam. Melalui keterangan unggahannya, Syahrini menyebut bahwa kehamilannya ini adalah salah satu impiannya bersama sang suami yang akhirnya menjadi kenyataan. Pasalnya pasangan ini sudah cukup lama menantikan kehadiran anak ditengah keluarga kecil mereka.

"Bismillahirrahmanirrahim. We made one wish it came true," bunyi keterangan unggahan @princessyahrini.

Unggahan itu pun langsung dibanjiri ucapan selamat serta ungkapan syukur dari rekan artis. Mereka ikut merasa bahagia bercampur haru mendengar kabar bahagia dari Syahrini dan Reino Barack.

"Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimush sholihaat," tulis Zaskia Sungkar.

"Alhamdullilah teteh ikut seneng bgttt!!!?," tulis Prilly Latuconsina.

"Ah MasyaAllah tabarakAllah tetehhh ikut seneng, terharu ya Allah sehat terus ya dd dan mom nya," tulis Zaskia Gotik.