Mahalini hingga Laufey Meriahkan Java Jazz Festival 2024 Hari Kedua

JAKARTA - Java Jazz Festival 2024 hari kedua siap mengulang kesuksesan yang sama pada gelaran pertama Jumat (24/5/2024) kemarin.

Hari ini, Java Jazz Festival 2024 menghadirkan penampilan musisi lokal dan internasional yang tak kalah spektakuler.

Mereka diantaranya Marcello Tahitoe, Afgan, hingga October London yang siap menghibur para penonton.

BACA JUGA: Ruth Sahanaya Obati Rindu di Java Jazz Festival 2024

Ada juga penampilan dari istri Rizky Febian, Mahalini, yang turut menjadi line up Java Jazz Festival 2024 hari kedua.

Tak hanya itu, penyanyi asal Irlandia, Laufey, juga dijadwalkan kembali naik panggung. Penampilan kedua Laufey merujuk pada antusiasme penonton yang tinggi sehingga pihak promotor kembali menampilkannya.

Berikut jadwal lengkap Java Jazz Festival 2024 hari kedua yang berlangsung di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (25/5/2024).

1. Demajors Stage

Rimba 16.30 WIB

Skastra 18.00 WIB

Rimaraay 19.30 WIB

Good Ol Dreams 21.00 WIB

Gusti Irwan Wibowo 22.30 WIB

2. Wonderfull Indonesia Stage

Gery Gany 16.45 WIB

Arumtala 18.30 WIB

Dreane 20.15 WIB

Rio Moreno Latin Combo 22.00 WIB

3. Java Jazz Stage

Eclat Story 16.45 WIB

Mahalini 18.45 WIB

Kennedy Administration 20.45 WIB

HIVI! 22.45 WIB

4. MLDSpot Stage Bus

Ananda Badudu 16.30 WIB

The Lantis 18.30 WIB

Idgitaf 20.00 WIB

Mocca 21.30 WIB

5. Pertamina Stage

Fusion Stuff 16.45 WIB

October London 18.45 WIB

Thiago Genthil With Barry Likumahuwa 20.45 WIB

Kenny Gabriel 22.45 WIB

6. MLD Hall

MLDJAZZPROJECT With Nadhif Basalamah, Ardhito Pramono, Fanny Soegi 18.00 WB

Marcello Tahitoe 20.00 WIB

Scary Pockets 22.00 WIB

7. ALL.COM Hall

Tantri and The Momons Feat. Maya Hasan 17.00 WIB

Aisha Retno 19.00 WIB

The Main Squeeze 21.00 WIB

Yakul 23.00 WIB

8. Hall B2

Keyon Harrold 17.45 WIB

Scatter The Atoms That Remain with Randy Brecker 19.45 WIB

The Amy Winehouse Band 21.45 WIB