Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Mahalini hingga Laufey Meriahkan Java Jazz Festival 2024 Hari Kedua

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |16:01 WIB
Mahalini hingga Laufey Meriahkan Java Jazz Festival 2024 Hari Kedua
Line up Java Jazz Festival 2024 hari kedua (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Java Jazz Festival 2024 hari kedua siap mengulang kesuksesan yang sama pada gelaran pertama Jumat (24/5/2024) kemarin.

Hari ini, Java Jazz Festival 2024 menghadirkan penampilan musisi lokal dan internasional yang tak kalah spektakuler.

Mereka diantaranya Marcello Tahitoe, Afgan, hingga October London yang siap menghibur para penonton.

Mahalini hingga Laufey Meriahkan Java Jazz Festival 2024 Hari Kedua

Ada juga penampilan dari istri Rizky Febian, Mahalini, yang turut menjadi line up Java Jazz Festival 2024 hari kedua.

Tak hanya itu, penyanyi asal Irlandia, Laufey, juga dijadwalkan kembali naik panggung. Penampilan kedua Laufey merujuk pada antusiasme penonton yang tinggi sehingga pihak promotor kembali menampilkannya.

Berikut jadwal lengkap Java Jazz Festival 2024 hari kedua yang berlangsung di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (25/5/2024).

1. Demajors Stage

Rimba 16.30 WIB

Skastra 18.00 WIB

Rimaraay 19.30 WIB

Good Ol Dreams 21.00 WIB

Gusti Irwan Wibowo 22.30 WIB

2. Wonderfull Indonesia Stage

Gery Gany 16.45 WIB

Arumtala 18.30 WIB

Dreane 20.15 WIB

Rio Moreno Latin Combo 22.00 WIB

3. Java Jazz Stage

Eclat Story 16.45 WIB

Mahalini 18.45 WIB

Kennedy Administration 20.45 WIB

HIVI! 22.45 WIB

4. MLDSpot Stage Bus

Ananda Badudu 16.30 WIB

The Lantis 18.30 WIB

Idgitaf 20.00 WIB

Mocca 21.30 WIB

5. Pertamina Stage

Fusion Stuff 16.45 WIB

October London 18.45 WIB

Thiago Genthil With Barry Likumahuwa 20.45 WIB

Kenny Gabriel 22.45 WIB

6. MLD Hall

MLDJAZZPROJECT With Nadhif Basalamah, Ardhito Pramono, Fanny Soegi 18.00 WB

Marcello Tahitoe 20.00 WIB

Scary Pockets 22.00 WIB

7. ALL.COM Hall

Tantri and The Momons Feat. Maya Hasan 17.00 WIB

Aisha Retno 19.00 WIB

The Main Squeeze 21.00 WIB

Yakul 23.00 WIB

8. Hall B2

Keyon Harrold 17.45 WIB

Scatter The Atoms That Remain with Randy Brecker 19.45 WIB

The Amy Winehouse Band 21.45 WIB

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/205/3013443/project-pop-bikin-goyang-tutup-java-jazz-festival-2024-dengan-manis-qGTUT5KUe5.jpg
Project Pop Bikin Goyang, Tutup Java Jazz Festival 2024 dengan Manis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/205/3013441/bareng-afgan-bebi-romeo-bikin-penonton-nyanyi-bareng-di-java-jazz-festival-2024-XdlTyqFP4w.jpg
Bareng Afgan, Bebi Romeo Bikin Penonton Nyanyi Bareng di Java Jazz Festival 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/205/3013440/tompi-hadirkan-kejutan-di-java-jazz-festival-2024-ajak-sang-putri-nyanyi-bareng-jdIjfpBJYy.jpg
Tompi Hadirkan Kejutan di Java Jazz Festival 2024, Ajak Sang Putri Nyanyi Bareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/205/3013300/mldspot-beri-experience-tak-terlupakan-bagi-pengunjung-java-jazz-festival-2024-v8hszAmoqf.jpg
MLDSPOT Beri Experience Tak Terlupakan Bagi Pengunjung Java Jazz Festival 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/205/3013141/senyum-semringah-mezzaluna-dan-mea-shahira-tampil-di-java-jazz-festival-2024-hTpS8ZMVcl.jpg
Senyum Semringah Mezzaluna dan Mea Shahira Tampil di Java Jazz Festival 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/205/3013099/ananda-badudu-java-jazz-festival-2024-dan-rintikan-hujan-di-sore-hari-qA4kID9G8h.jpg
Ananda Badudu, Java Jazz Festival 2024 dan Rintikan Hujan di Sore Hari
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement