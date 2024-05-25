JAKARTA - Java Jazz Festival 2024 hari kedua siap mengulang kesuksesan yang sama pada gelaran pertama Jumat (24/5/2024) kemarin.
Hari ini, Java Jazz Festival 2024 menghadirkan penampilan musisi lokal dan internasional yang tak kalah spektakuler.
Mereka diantaranya Marcello Tahitoe, Afgan, hingga October London yang siap menghibur para penonton.
Ada juga penampilan dari istri Rizky Febian, Mahalini, yang turut menjadi line up Java Jazz Festival 2024 hari kedua.
Tak hanya itu, penyanyi asal Irlandia, Laufey, juga dijadwalkan kembali naik panggung. Penampilan kedua Laufey merujuk pada antusiasme penonton yang tinggi sehingga pihak promotor kembali menampilkannya.
Berikut jadwal lengkap Java Jazz Festival 2024 hari kedua yang berlangsung di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (25/5/2024).
1. Demajors Stage
Rimba 16.30 WIB
Skastra 18.00 WIB
Rimaraay 19.30 WIB
Good Ol Dreams 21.00 WIB
Gusti Irwan Wibowo 22.30 WIB
2. Wonderfull Indonesia Stage
Gery Gany 16.45 WIB
Arumtala 18.30 WIB
Dreane 20.15 WIB
Rio Moreno Latin Combo 22.00 WIB
3. Java Jazz Stage
Eclat Story 16.45 WIB
Mahalini 18.45 WIB
Kennedy Administration 20.45 WIB
HIVI! 22.45 WIB
4. MLDSpot Stage Bus
Ananda Badudu 16.30 WIB
The Lantis 18.30 WIB
Idgitaf 20.00 WIB
Mocca 21.30 WIB
5. Pertamina Stage
Fusion Stuff 16.45 WIB
October London 18.45 WIB
Thiago Genthil With Barry Likumahuwa 20.45 WIB
Kenny Gabriel 22.45 WIB
6. MLD Hall
MLDJAZZPROJECT With Nadhif Basalamah, Ardhito Pramono, Fanny Soegi 18.00 WB
Marcello Tahitoe 20.00 WIB
Scary Pockets 22.00 WIB
7. ALL.COM Hall
Tantri and The Momons Feat. Maya Hasan 17.00 WIB
Aisha Retno 19.00 WIB
The Main Squeeze 21.00 WIB
Yakul 23.00 WIB
8. Hall B2
Keyon Harrold 17.45 WIB
Scatter The Atoms That Remain with Randy Brecker 19.45 WIB
The Amy Winehouse Band 21.45 WIB